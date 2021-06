Warum die Firma Rössle in Marktoberdorf erweitern darf

Das Unternehmen in Marktoberdorf darf eine neue Betriebshalle und eine größere Lagerfläche bauen. Warum ein Stadtrat von einem Vorzeigeprojekt spricht.

23.06.2021 | Stand: 15:24 Uhr

Die Firma Naturstein Rössle darf erweitern. Der Stadtrat gab grünes Licht für die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans. Das in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf ansässige Unternehmen will eine neue Betriebshalle errichten und seine Lagerfläche ausweiten. Dieser Bereich sei jedoch nur teilweise als Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan dargestellt, sagte Marion Schmidt vom Bauamt.

Erweiterung der Firma Naturstein Rössle: Bauamt will Arbeitsplätze sichern

Auch die Wohnbauflächen seien eigentlich längst ein Mischgebiet. Deshalb müsse der Flächennutzungsplan auf den tatsächlichen Stand gebracht werden. Zum Schutz der angrenzenden Wohngebäude sei ein Schallschutzgutachten nötig. Dabei müssten unter anderem die Betriebsabläufe und der zu erwartende Lastwagenverkehr untersucht werden.

Ziel der Maßnahme sei, sagte Schmidt, einen ortsansässigen Betrieb und damit Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig sollen Konflikte mit Nachbarn oder dem Naturschutz vermieden werden. Georg Martin (Grüne) sprach von einem Vorzeigeprojekt für Marktoberdorf. Er lobte, dass auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen soll.

