Warum die Fußballer des FC Thalhofen ein zähes Duell erwarten

Fußballspiele des FC Thalhofen gegen Haunstetten waren bisher immer besonders. Warum das auch beim Heimspiel wohl so sein wird.

02.09.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Von den bisherigen Ergebnissen liegen die Mannschaften gleichauf. In dieser Saison aber trennen den FC Thalhofen und seinen Gast, den TSV Haunstetten, doch etliche Plätze. Um 15.30 Uhr stehen sich beide Teams in der Fußball-Bezirksliga am Samstag, 2. September, im Stadion am Mühlsteig gegenüber.

Die Gäste spielten am vergangenen Wochenende 1:1-Unentschieden in Babenhausen und stehen mit fünf Punkten aus fünf Spielen auf Rang 13 der Tabelle. Ebenfalls 1:1 hieß es für den FC Thalhofen nach dem Ostallgäuderby bei der SpVgg Kaufbeuren und ist damit weiterhin seit zwei Monaten ungeschlagen. Allerdings entschied die Elf in den jüngsten vier Begegnungen nur eine Partie knapp für sich. Dennoch steht sie in der Tabelle auf Rang zwei und hat mit zwölf Zählern aus sechs Spielen die gleiche Anzahl an Punkten wie Tabellenführer Aystetten.

Wovor Trainer Niemeyer seine Fußballer warnt

Obwohl die Personalsituation seit mehreren Wochen angespannt ist, will der FCT in den nächsten Partien gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte wieder Siege einfahren. Dennoch warnt Trainer Florian Niemeyer eindringlich davor, die Begegnungen auf die leichte Schulter zu nehmen: „Gerade gegen Haunstetten haben wir uns immer schwer getan und die Partien waren stets sehr knapp.“ In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gewann der FC Thalhofen zwei Mal, der TSV Haunstetten entschied eine Partie für sich, drei Begegnungen endeten remis. Nie trennten sich die beiden Mannschaften mit mehr als einem Tor Unterschied.

Um also am Samstag zu gewinnen, braucht der FCT eine gute Leistung und muss voll konzentriert sein. Gerade im Aufbauspiel will die Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen zeigen und den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Dies gilt es besser zu machen als noch in den vorigen beiden Spielen, als die Thalhofener dem Ball viel hinterherrennen mussten.

Personell entspannt sich die Situation im Vergleich zur vorigen Woche wieder etwas. Niklas Zeiler und Matthias Vetter kehren in den Kader zurück.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Robin Volland, Fabian Hartmann, Luca Csauth, Julien Drimml.

