Warum die Fußballer des FC Thalhofen etwas gutzumachen haben

Fünf Plätze trennen die Fußballer von Thalhofen und Haunstetten in der Bezirksliga. Das klingt nach Luft zu den Abstiegsplätzen. Warum das nicht der Fall ist.

26.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Minimalziel ist, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen“, gibt Trainer Florian Niemeyer die Marschroute vor. Denn verliert der FC Thalhofen das Spiel, rutscht er schnell in die Abstiegsregion der Tabelle und der Druck auf den Fußball-Bezirksligisten in den folgenden Spielen steigt deutlich. Am Samstag, 26. März, gastiert er um 15 Uhr beim direkten Konkurrenten TSV Haunstetten.

Thalhofen holt einen wichtigen Punkt

Vergangene Woche hat Niemeyers Mannschaft mit einer ordentlichen Leistung in einem torlosen Unentschieden einen sehr wichtigen Punkt gegen den TSV Mindelheim eingefahren. Damit hält Thalhofen den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz weiterhin auf sieben Punkte.

Der TSV Haunstetten verlor das erste Fußballspiel nach der Winterpause mit 0:4 gegen den Tabellenführer VfL Kaufering und steht in der Tabelle fünf Plätze hinter dem FC Thalhofen auf Rang elf.

Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Lediglich drei Punkte trennen den FCT und die Gastgeber. Folglich ist die Begegnung erneut sehr wichtig, um weiterhin den Abstand auf die Abstiegsränge aufrecht zu erhalten.

Welche Taktik Trainer Niemeyern seinen Fußballern ausgibt

„Wir wollen unsere Defensive stabil halten und kein Gegentor kassieren“, fordert Florian Niemeyer. In der Tabelle abzusacken, gilt es unbedingt zu vermeiden. Dafür ist jedoch im Vergleich zum Hinspiel eine deutliche Leistungssteigung nötig. Der TSV Haunstetten entschied die Partie mit 2:1 für sich. Der FC Thalhofen zeigte in diesem Spiel keine gute Leistung und hat deshalb „etwas gutzumachen“, so Niemeyer.

Personell kann der Trainer Florian Niemeyer fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Luca Csauth fällt verletzungsbedingt aus und wird weiterhin für eine ungewisse Zeit nicht zur Verfügung stehen.