Warum die Fußballer von Untrasried die Sensation schaffen müssen

Der SCU braucht beim souveränen Meister einen Sieg gegen den Abstieg. Dabei hat die Elf noch den SC Ronsberg vor sich. Auch der bangt um den Klassenerhalt.

28.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Unterschiedlicher könnten die Gemütslagen der beiden Kontrahenten nicht sein. Der FC Wiggensbach (1. Platz/63 Punkte) steht bereits seit mehreren Spieltagen als Meister der Fußball-Kreisliga Süd fest. Der SC Untrasried (12./26) hingegen steht mit dem Rücken zur Wand. Um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, ist am Sonntag, 28. Mai, nicht weniger als ein Sieg gegen den souveränen Tabellenführer Pflicht. Um die Sensation zu schaffen, muss sicherlich das Team über sich hinauswachsen und einen Sahnetag erwischen. Trotz der Ausgangslage freut sich der SCU auf das letzte Heimspiel in dieser Saison und möchte seinen treuen Fans noch einmal etwas zurückgeben. Anpfiff ist um 15 Uhr.

SC Untrasried: Andreas Reichenbach, Timo Egger, Tobias Brändle, Michael Brändle, Thomas Brutscher, Alexander Rist, Marco Detzer, Simon Wegmann, Christoph Weiher, Manuel Jörg, Tobias Stricker, Alexander Gropper, Alexander Wiest, Marco Diepolder, Johannes Zwickl, Matthias Zwickl.

Warum der SC Ronsberg Untrasrieder Fußballern den Nachmittag vermiesen könnte

Zum Saisonfinale tritt der SC Ronsberg (11./27) am Pfingstsonntag um 15 Uhr bei Türk Sport Kempten (9./31) an. Sollte Untrasried tatsächlich gewinnen, Ronsberg aber nur Unentschieden spielen oder gar verlieren, wäre der SCU gerettet und Ronsberg stünde auf einem Abstiegsplatz.

Die Vorzeichen für die Blau-Weißen sind deshalb klar. Durch den Sieg am jüngsten Spieltag gegen Füssen hat es der SCR mit einem Sieg selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Grundvoraussetzung dafür wird die Bestätigung dieser Leistung sein. Gegen Füssen zeigten sich die Schützlinge von Bernhard Bufler als die Einheit auf dem Platz, die durch mannschaftliche Geschlossenheit, Geduld und Kampfgeist verdient gewann. Mit Kilian Gmeiner und Florian Hartmann stehen zwei wichtige Spieler wieder im Kader.

Da es auch im Spiel der beiden Reserven noch um den Klassenerhalt geht, hoffen die Günztaler auf zahlreiche Unterstützung für ihre Mannschaft.

SC Ronsberg: Schimpl, Albat, Bertele, Baur, Demmler, Distefano, Doser, S. Fleschutz, T. Fleschutz, M.Glas, Gmeiner, Hartmann, M. Lingenhöl, Mückenheim, Ritschka, Schaule, Schmalholz, Seitz, Straub, Sulzer, Waibel, Zeisele.

