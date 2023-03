Warum die Kirche in Günzach erst 70 Jahre alt ist

Die Kirche in Günzach wird am 23. April erst 70 Jahre alt. Den Gottesdienst feiert der Weihbischof in die Pfarrkirche. Wie es 1952 zu dem Bau gekommen ist.

25.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Am Sonntag, 23. April, um 9.30 Uhr steht in Günzach eine ganz besondere Jubiläumsfeier an. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wird mit Weihbischof Florian Wörner das 70-jährige Bestehen dieses jungen Gotteshauses mit einem feierlichen Festgottesdienst gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.