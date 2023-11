Warum ein Sieg für die Kicker des FC Thalhofen so wichtig ist

Die Fußballer von Florian Niemeyer treten letztmals auswärts an. Gegner ist in der Bezirksliga der SV Mering an. Es ist eines der Topduelle an diesem Spieltag.

18.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Erster gegen Dritten, Vierter gegen Zweiten: Es ist an diesem Wochenende der Spitzenspieltag in der Fußball-Bezirksliga. Tabellenführer Cosmos Aystetten will gegen Egg an der Günz seine vorderste Position behalten und der FC Thalhofen will am Sonntag, 19. November, beim SV Mering den Anschluss nicht verlieren. Um 14 Uhr wird das letzte Auswärtsspiel vor der Winterpause angepfiffen.

Das ist die Ausgangsposition für den FC Thalhofen

Mering holte in Babenhausen am vergangenen Wochenende ein 2:2-Unentschieden und steht in der Tabelle mit 31 Punkten auf Rang vier. Zwei Punkte mehr auf dem Konto hat der FC Thalhofen, der damit aktuell auf Rang zwei steht. Die Mannschaft vom Mühlsteig kam im jüngsten Spiel nicht über ein 1:1 gegen den drittplatzierten Egg an der Günz hinaus.

Auch für das Spiel gegen den SV Mering ist die Zielsetzung klar: Der FCT will gegen den Landesliga-Absteiger mit einem Sieg weiter oben dranbleiben. Mit einem Auswärtsdreier kann er den Abstand auf den direkten Konkurrenten auf fünf Zähler erhöhen.

Weshalb Thalhofens Trainer Niemeyer zuversichtlich ist

Nächste Woche empfängt Thalhofen dann zum letzten Spieltag vor dem Winter den SV Türk Gücü Königsbrunn. Gewinnt der FC diese Partie ebenfalls, könnte sie sehr zufrieden auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern. Was es zu dieser Jahreszeit benötigt, um diese Spiele zu gewinnen, ist für Trainer Florian Niemeyer klar: „Die Plätze sind sehr tief und schwer zu bespielen. Umso mehr kommt es auf die kämpferische Leistung und den Willen an, das Spiel gewinnen zu wollen.“ Dies hat der FC Thalhofen auch am vergangenen Wochenende gezeigt, jedoch hat das letzte Spielglück gefehlt, um Egg zu bezwingen.

Dies soll am Sonntag gegen den SV Mering anders aussehen. Grund dafür könnte sein, dass gleich fünf Verletzte im Vergleich zu vergangener Woche wieder einsatzbereit sind. Mit Robin Volland, Nico Beutel, Dominik Dürr und Fabian Hartmann gewinnt der Kander der Thalhofener mit insgesamt 39 Scorerpunkte deutlich an Qualität.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Nico Beutel, Luca Csauth, Robin Volland, Fabian Hartmann, Julien Drimml.

Lesen Sie auch: Was können Unternehmen tun, um sich von China zu lösen?

So fahren Fendt-Traktoren in Zukunft