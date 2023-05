Warum es der VG Stötten so gut geht

In der Verwaltungsgemeinschaft Stötten ist Michael Neumann der neue Vorsitzende. Auch spricht die Versammlung über Haushalt. Warum die Zahlen erfreulich sind.

28.05.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Der neue Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Stötten heißt Michael Neumann. In der ersten Versammlung nach seiner Wahl zum neuen, ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Stötten wurde Neumann von der VG-Versammlung zum Gemeinschaftsvorsitzenden gewählt.

Das sind die beiden Stellvertreter von Neumann in der VG Stötten

Wegen seiner Wahl entfielen die nächsten beiden Tagesordnungspunkte, weil es dadurch keine Veränderung bei seinen Vertretern gab. Erster Stellvertreter bleibt Rettenbachs Bürgermeister Reiner Friedl, zweiter Stellvertreter ist Stöttens Zweiter Bürgermeister Richard Schmölz.

Der Stöttener Gemeinderat hat in seiner vorigen Sitzung der Bestellung Neumanns zum Standesbeamten für die Vornahme von Eheschließungen und der Begründung von Lebenspartnerschaften zugestimmt. Nun stimmte auch die Gemeinschaftsversammlung der VG Stötten dieser Bestellung mit der Einschränkung zu, dass Neumann zuvor den entsprechenden Lehrgang absolvieren muss, der am Montag, 24. Juli, in Utting stattfindet. Stellvertretender Gemeinschaftsvorsitzender Reiner Friedl hat in der Sitzung auch weiterhin den Vorsitz, nachdem er seit dem Abgang des bisherigen Vorsitzenden Ralf Grube dessen Amtsgeschäfte leitete und auch diese Sitzung vorbereitet hatte.

Deshalb verzichtet die Verwaltungsgemeinschaft auf Strom aus Photovoltaik

Friedl erinnerte daran, dass die Versammlung schon seit Längerem die Versorgung der gemeinsamen Wasserversorgung mit PV-Strom diskutiert hat. Er stellte das dafür inzwischen vorliegende Angebot vor. Dabei wies er darauf hin, dass in den Wasserschutzzonen Eins und Zwei keine PV-Anlagen gebaut werden dürfen, in der Zone Drei nicht einmal ein Windrad. Weil der zu zahlende Strompreis bei dem Angebot für PV-Strom höher liegen würde als der Preis für den bisher bezogenen Strom, hat das Gremium das Angebot einstimmig abgelehnt.

Kämmerin Andrea Krug trug anschließend den Haushaltsplan und die Satzung für das Jahr 2023 vor. Der Verwaltungshaushalt schließt demnach in Einnahmen und Ausgaben mit knapp 644.500 Euro, der Verwaltungshaushalt mit 76.900 Euro ab. Damit liegt das Gesamthaushaltsvolumen mit knapp 721.400 Euro um 4,93 Prozent höher als im Vorjahr. Die Verwaltungsumlage in Höhe von 557.000 Euro entspricht dabei einem Einnahmeanteil von 87 Prozent. Das bedeutet bei insgesamt 2862 Einwohnern eine Umlage von 195 Euro pro Einwohner.

Somit hat Stötten knapp 381.500 Euro, Rettenbach knapp 175.900 Euro an die VG zu leisten. Dagegen wird seit 2014 keine Investitionsumlage mehr erhoben. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 80.000 Euro festgesetzt.

Das sagt der Blick auf die Finanzen der VG

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre bis einschließlich 2026 wurden der Überschuss des Verwaltungshaushaltes sowie die Finanzierung der Investitionen wirtschaftlich dargestellt. Die Verwaltungsgemeinschaft ist schuldenfrei, eine Kreditaufnahme wurde in all den Jahren nicht vorgesehen. Einstimmig wurden Haushaltsplan 2023 samt Satzung, sowie Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung folgte die Versammlung dem Vorschlag Reiner Friedls, die Umstellung ins Digitale noch ein bis zwei Jahre zu verschieben, bis die Firma AKDB auch ein für kleinere Städte und Gemeinschaften gut geeignetes Programm entwickelt hat.

Allerdings beschloss das Gremium, für rund 2800 Euro schon jetzt eine rechtssichere Verbindung zwischen beiden Mitgliedsgemeinden der VG herzustellen.

Lesen sie auch: Für Verdienste um Fendt: Bayerische Staatsmedaille für früheren Chef Paffen

Grenzerfahrung: Ostallgäuer radelt mit dem Mountainbike durch Marokko