Warum für viele Ostallgäuer Fußballer das Zittern beginnt

Am Mittwoch geht die Fußball-Relegation und damit das große Zittern los. Für die Fans ist es ein Fest. Nur die beiden Besten der B-Klassen sind entspannt.

31.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Tränen der Freude oder der Trauer: Das entscheidet sich für etliche Fußballmannschaften in den nächsten Tagen. Für sie steht die Relegation an.

In Thalhofen geht's um die Bezirksliga

Bezirksliga Gleich drei Relegationsrunden muss überstehen, wer in die Bezirksliga Süd aufsteigen will. In einer von vier Partien in der Auftaktrunde treffen am Mittwoch, 31. Mai, ab 18.30 Uhr im Stadion des FC Thalhofen SV Mauer-stetten und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg aufeinander. (Lesen Sie auch: Robin Volland und Nico Beutel sind zurück beim FC Thalhofen)

Kreisliga Zurück in die Kreisliga will eine Elf aus dem Günztal. TSV Obergünzburg – TSV Oberstaufen heißt eine von zwei Spielen der ersten Runde. Obergünzburg spielt am Donnerstag, 1. Juni, ab 18.30 Uhr auf der Schulsportanlage Sulzberg.

Kreisklasse Bleiben oder runter? Diese Frage wird am Freitag, 2. Juni, entschieden. Ab 18.30 Uhr heißt es im Maha-Waldstadion in Haldenwang in der Partie TSV Ruderatshofen/Aitrang – SG Waltenhofen-Hegge. Der Sieger bleibt in der Kreisklasse, der Verlierer steigt in die A-Klasse ab. In der Relegation zur Kreisklasse steht die SG Lechsee. Am Mittwoch, 31. Mai, lautet die Paarung SV Kinsau – SG Lechsee. Gespielt wird ab 18.30 Uhr zunächst auf dem Sportplatz in Kinsau.

Darum steigen zwei Mannschaften aus den B-Klassen direkt auf

B-Klassen Während auch diese Mannschaften noch bangen müssen, wurde in den B-Klassen schon reichlich gefeiert. Die jeweils ersten beiden Vertretungen steigen in die A-Klasse auf. Die Relegation für die Zweitplatzierten entfällt, denn laut Verband gibt es genügend Plätze in den A-Klassen. So steigt aus der B-Klasse 3 der souveräne Meister Türk Spor Marktoberdorf auf. Mit 70 Punkten und einer Tordifferenz von plus 99 (121:22) kehrt die Mannschaft nach ihrem Abstieg sofort wieder in die A-Klasse zurück. Die Marktoberdorfer sind auch deshalb so stark, weil sich zu Saisonbeginn Türk Dostluk Kaufbeuren aufgelöst hat und sich dessen Spieler Türk Spor Marktoberdorf angeschlossen haben. Partystimmung herrscht auch bei der SG Bertoldshofen/Sulzschneid II. Auch diese Elf hat sich vorzeitig den zweiten Platz gesichert und spielt künftig in der A-Klasse.

Aus der B-Klasse 5 können der SV Rieden am Forggensee als Meister und die SpVgg Rieden nach oben.

