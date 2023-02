Warum ganz Rieder über Sabrina Guggemos jubelt

Bulldozer Rieder bejubeln ihre Torfrau Sabrina Guggemos. Damit stehen die Finalgegner fest. Warum es unklar ist, ob das Endspiel stattfinden kann.

24.02.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Nun steht es fest: Im Endspiel der Eishockey-Hobbyrunde um den Ott-Jakob-Cup stehen sich die Thingau Grizzlies und die Bulldozer Rieder gegenüber. Die beiden Teams trafen in den vergangenen Jahren schon öfters in Finalspielen aufeinander. Wenn beiden Kontrahenten alle ihre Akteure zur Verfügung stehen, dürften sie sich am Samstag, 25. Februar, zur Freude der Fans ein offenes und attraktives Spiel liefern.

So verliefen die Halbfinalspiele beim Eishockey

Die Halbfinalpartien haben alles gehalten, was sich die Spieler und die Anhänger der vier Teilnehmer erhofft hatten: spannende Begegnungen, schöne Treffer und auch umstrittene Aktionen.

Im ersten Spiel traf der Hauptrundensieger, die Thingau Grizzlies, auf den Viertplatzierten, die Floschenflitzer Lengenwang. In diesem Vergleich galt der Titelverteidiger aus Unterthingau durch seine souveränen Auftritte während der Hauptrunde als Favorit. Lengenwang erreichte zwar ebenfalls recht souverän die Play-Off Runde, tat sich aber in den jüngsten Partien schwer. Im Halbfinale lieferten sich beide einen offenen und sehr fairen Schlagabtausch. Erst in der Schlussphase entschieden die Grizzlies das Duell mit 4:2 für sich und ziehen erneut ins Finale ein.

Das zweite Spiel war etwas eindeutiger. Zwar war auch dieses Duell recht ausgeglichen. Jedoch erzielte Rieder zu den richtigen Zeitpunkten die Treffer zum 3:0 und konnte sich auf ihre stabile Defensive und eine überragende Torhüterin Sabrina Guggemos verlassen. Matchwinner war neben der Keeperin auch Kapitän Max Krause, dem ein Doppelschlag glückte.

Wer die Torschützenliste beim Ott-Jakob-Cup anführt

Im Spiel um den dritten Platz treffen Stötten und Lengenwang aufeinander. Nach den Ergebnissen der Vorrunden hat Stötten einen leichten Vorteil.

Die Führung der Torschützenliste übernahm Lorenz Stich, der im Halbfinale gegen Lengenwang mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg von Thingau beitrug und nun zwölf Treffer in elf Begegnungen erzielte.

Deshalb steht der Finaltag in Pfronten auf der Kippe

Unklar ist im Moment, ob der Finaltag stattfinden kann. Denn dem Eisstadion Pfronten fehlt der Eismeister. Es wird fieberthaft nach einem Ausweichort gesucht.

Thingau Grizzlies – Floschenflitzer Lengenwang 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Tore 1:0 Lorenz Stich (9.), 1:1 Manuel Hummel (10.), 2:1 Lorenz Stich (11.), 3:1 Matthias Schrägle (20.), 3:2 Stefan Heupel (21.), 4:2 Johannes Filser (59.).

Strafzeiten 10 – 8

Die beiden Finalisten des vergangenen Jahres boten ihren Fans eine temporeiche Partie und einen offenen Schlagabtausch. Es dauerte gerade einmal acht Minuten, ehe Thingau durch Lorenz Stich den ersten Treffer verbuchte. Doch Lengenwang glich zwei Minuten später durch Manuel Hummel aus. Nur 38 Sekunden später war es erneut Lorenz Stich, der seine Grizzlies mit einem sehenswerten Schlagschuss wieder in Führung brachte. Diese setzten sich nun immer mehr im Drittel der Floschenflitzer fest. Das wurde 30 Sekunden vor der ersten Drittelpause belohnt: Matthias Schrägle schraubte das Resultat auf 3:1. Lengenwang nutzte 25 Sekunden nach dem Wechsel eine Unachtsamkeit der Grizzlies zum Anschlusstreffer durch Stefan Heupel. Das Spiel wogte dann lange Zeit hin und her. Ein weiterer Treffer fiel dank der starken Torhüter zunächst nicht. Erst als die Floschenflitzer zwei Minuten vor Schluss alles auf eine Karte setzten und ihren Goalie Martin Popp für einen weiteren Feldspieler vom Eis nahmen, um den ersehnten Ausgleich zu erzielen, war es Johannes Filser, der sich im eigenen Drittel die Scheibe erkämpfte und mit einem beherzten Befreiungsschlag ins leer stehende Tor des Gegners zum viel umjubelten 4:2 traf.

Bulldozer Rieder – Geltnach Crocodiles Stötten 3:0 (0:1, 0:1, 0:1)

Tore 1:0 Max Krause (18.), 2:0 Samuel Martin (39.), 3:0 Max Krause (41.)

Strafzeiten 10 – 16 + Spieldauer (Leonhard)

Beide Teams hatten wegen der letzten Erfolge in der Hauptrunde viel Selbstvertrauen. Sie boten sich vom Anpfiff weg einen regen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Bulldozer gingen dabei kurz vor Ende des Auftaktdrittels nach zahlreichen Chancen durch Kapitän Max Krause in Führung. Im mittleren Abschnitt übten die Crocodiles deutlich mehr Druck aus, hatten aber Pech im Abschluss oder scheiterten an der glänzenden Keeperin Sabrina Guggemos. So war es Rookie Samuel Martin in der Schlussphase, der nach herrlicher Vorarbeit von René Hörl auf 2:0 für die Bulldozer erhöhte. Im Schlussdrittel schraubte Goalgetter Max Krause nach wenigen Sekunden das Resultat auf 3:0. Anschließend wurde das Spiel immer intensiver geführt, sodass das Schiedsrichtergespann reichlich Arbeit hatte. Wegen ihrer Strafzeiten verflog bei den Crocodiles der letzte Hauch einer Chance, ins Spiel zurückzufinden. Rieder ließ sich von der Hektik infizieren und so verflachte der Spielcharakter zusehends. Letztlich feierten die Bulldozer, gestützt durch ihre starke Torhüterin, der ein weiteres Shoot-Out glückte, den verdienten Einzug ins Finale.