Warum Strom aus Fotovoltaik in Günzach für dicke Luft sorgt

Auf Antrag von Gemeinderat Uwe Schröder standen Diskussion und Beschluss über den Kriterienkatalog zur Freiflächen-Photovoltaik auf der Tagesordnung für die jüngste Gemeinderatssitzung in Günzach. Da das Gremium eine Potenzialanalyse zur Eignung des Gemeindegebiets für solche Photovoltaikanlagen „auf der grünen Wiese“ durch einen Dienstleister abgelehnt hatte, muss die Gemeinde nun eigene Kriterien aufstellen, nach denen über Anträge von Investoren und Grundeigentümern entschieden werden soll. Zu einer Diskussion über die Kriterien kam es aber nicht, dafür aber zu einer Auseinandersetzung über die weitere Vorgehensweise.

Ds denkt Günzachs Bürgermeisterin über den Antrag

Bürgermeisterin Wilma Hofer sagte, ihrer Meinung nach sei bei diesem Thema noch keine Beschlussreife erreicht. Auch die Gemeinderäte Stefan Fischer und Rudolf Rauscher meinten, man brauche noch Zeit, um weitere Informationen einzuholen. Schröder entgegnete, er wolle das Thema sofort besprechen und es „nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben“. Schließlich lägen bereits Anfragen vor und man könne keinen einzigen Antrag bearbeiten, so Schröder. Außerdem habe er den in der Arbeitsgruppe Photovoltaik erarbeiteten Katalog bereits im September vorgelegt und er sei in der (nichtöffentlichen) Oktobersitzung schon besprochen worden.

Wilma Hofer entgegnete, dass der Katalog am 3. Oktober eingegangen sei und man sie in der Oktobersitzung damit beauftragt habe, zum einen in Markt Rettenbach nachzufragen, wie man bei der Erstellung des dort vorliegenden Katalogs vorgegangen sei, und zum anderen beim VG-Geschäftsstellenleiter Matthias Rieser um Unterstützung von der Verwaltungsseite zu bitten. Aus Markt Rettenbach liege aber noch keine Antwort vor und Rieser sei länger erkrankt. Zudem stimme es nicht, dass Anfragen nicht bearbeitet werden könnten, sagte die Bürgermeisterin. „Eine Bauvoranfrage kann ein Bürger jederzeit stellen“, erklärte sie, diese werde dann auch im Gemeinderat behandelt. Damit könne die Gemeinde sehen, was der Bürger vorhabe und sich dazu Gedanken machen.

Wie es nun mit der Photovoltaik in Günzach weitergeht

Manfred Vetter warf ein, bei den in der Oktobersitzung vorgestellten Kriterien habe es sich ohnehin nur um einen Vorschlag gehandelt, den man erst noch diskutieren und rechtlich prüfen lassen müsse. Es wurde ein Termin vereinbart, an dem der Gemeinderat diese Diskussion führen soll.

Ein weiterer Antrag von Uwe Schröder wurde mit acht zu drei Stimmen angenommen: Die Bürgermeisterin muss nun vor jeder Gemeinderatssitzung den Stand zu allen gemeindlichen Projekten in der Sitzung referieren. Bisher hatte sie den Gemeinderat nur informiert, wenn es Projektfortschritte oder unerwartete Hindernisse gab.

Wann die Bürgermeister Rechenschaft ablegt

Eine Änderung wird es in der Zusammensetzung des Gremiums geben: Stefan Rothermel legte sein Amt als Gemeinderat aus beruflichen Gründen nieder. Für ihn wird als Listennachfolgerin Andrea Siebenhüter nachrücken.

Die Bürgermeisterin kündigte den Termin für die Bürgerversammlung an: Sie wird am 8. Dezember um 19.30 Uhr im Hirschsaal stattfinden.

