Warum Thalhofens Schulleiter Herbert Eigler der Abschied schwer fällt

Der stadtbekannte Pädagoge Herbert Eigler geht nach 26 Jahren als Grundschulleiter in Marktoberdorf-Thalhofen in den Ruhestand. Was für ihn Schule ausmacht.

16.07.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Nichts ist schöner als die kindliche Neugier, findet Herbert Eigler. Weshalb er es sich als Schulleiter in Thalhofen zur Aufgabe gemacht hat, diese Neugier zu wecken und fördern. Durch das Entdecken einer Schlangenhaut an der Wertach etwa oder durch Experimente mit selbst gebauten Da-Vinci-Brücken. „Trägt mich die Brücke über den Schulteich oder nicht? Das ist die spannende Frage“, sagt Eigler.

Die kindliche Neugier fördern. Zum Beispiel durch eine Schlangenhaut an der Wertach...

Vielen 1000 Schülern hat Eigler, mit seinem typischen Lächeln im Gesicht, in den vergangenen Jahrzehnten auf diese Weise Brücken gebaut beim Lernen, hat mit ihnen Ringelnattern beobachtet, ist mit ihnen in Höhlen geklettert oder hat mit ihnen im Schullandheim in Eschers und auf der Sorgalpe gemeinsam gekocht. Eigler, der jetzt in den Ruhestand geht, ist überzeugt: „Man muss den Kindern echte Erlebnisse bieten.“ An diesem Grundsatz hat der geborene Marktoberdorfer als Lehrer immer festgehalten. In seinen fast 20 Jahren an der Mittelschule ebenso wie in 26 Jahren als Schulleiter in Thalhofen.

"Die normale Deutsch- oder Mathestunde vergisst man. In Erinnerung bleibt, was mit Emotionen zu tun hat."

Natürlich seien normale Deutsch- oder Mathestunden wichtig, sagt Eigler. „Aber die vergisst man. In Erinnerung bleibt, was mit Emotionen zu tun hat: die Ausflüge, der Schüleraustausch, die Schullandheimbesuche.“ Wenn Eigler mit sonorer Stimme erzählt, wie er sich um 7 Uhr Früh mit seinen Drittklässlern im verschneiten Unterjoch durch den Tiefschnee zum Bäcker kämpfte und den Kamin heizte, strahlt er. Man merkt, er hat sich selbst eine kindliche Freude an spannenden Erlebnissen bewahrt.

Um so schlimmer findet es Eigler, dass seine Schule ihren Schülern wegen Corona über Monate hinweg „nur Erlebnisse aus der virtuellen Welt“ vermitteln konnte. „Die Kinder müssen jetzt dringend raus und auch draußen wieder etwas lernen“, fordert er eindringlich: Sie bräuchten Schluchten, Sümpfe, Tiere, Felsen. So lernten sie etwas über ihre Heimat. Das ist Eigler wichtig, der seit seiner Kindheit von großer Liebe zur Heimatgeschichte und Heimat geprägt ist. Vor allem die Berge liebt er. Dort klettert, wandert und radelt er und geht Skitouren.

In der Natur zuhaus: Schulleiter Herbert Eigler aus Thalhofen im Geisenrieder Dümpfelmoos. Bild: Heiko Wolf

"Man tut sich leichter, wenn man mit den Kindern und ihren Eltern auch mal Mundart reden kann"

Etwas kurios findet es Eigler im Rückblick selbst, dass er – abgesehen vom Studium in Augsburg – beruflich das Ostallgäu nie verließ. „Nicht mal Marktoberdorf, wenn man von der kurzen Zeit als mobile Reserve in Seeg und Germaringen absieht.“ Beruflich habe ihm das nicht geschadet. Im Gegenteil. „Man tut sich leichter, wenn man mit den Kindern und ihren Eltern auch mal Mundart reden kann.“

Lesen Sie auch

Dem kleinen Daniel geht es nach der Herztransplantation schon viel besser Nach Transplantation

1995 kam Eigler als Leiter an die Grundschule Thalhofen. „Dabei wollte ich gar nicht weg von der Hauptschule. Ich wusste ja nicht, dass etwas noch Schöneres kommt“, sagt er. In Thalhofen kam dann bald ein Großprojekt auf ihn zu, und zwar der dringend nötige Schulneu- und Umbau samt Bau der neuen Turnhalle. „Als die Politiker da waren, rieselte Putz runter vom Dach. Das war die Initialzündung für den Neubau“, erinnert sich Eigler.

Beim Neubau der Grundschule Thalhofen: Als der Baufirma ein Schlauch platzt, rieselt es wieder Putzpulver ins Schulhaus

Solche Anekdoten mag der Marktoberdorfer, zumal die Geschichte weitergeht: Als im Jahr 2000 bei laufendem Schulbetrieb am Schulhaus gebaut wurde, platzte der Baufirma ein Schlauch – und es rieselte wieder Putzpulver ins Schulhaus. Heute lacht Eigler darüber.

Ein weiterer Meilenstein war der Kinderhort. Ab 2007/08 zog der Hort ins Schulgebäude ein, 2014 folgte der Hortneubau, ein weiterer Anbau. „Durch den Hort bekamen wir ein ganz anderes Profil“, sagt Eigler. „Dadurch lebt unsere Schule auch nachmittags!“ Er hebt zugleich die „zu Recht“ gestiegenen Ansprüche an die Schule selbst hervor: „Auch wir sind, als Partner der Eltern, immer mehr Erzieher.“

Eine Rektorin, Daniela Ehlenberger von der Gustav-Leutelt-Grundschule in Kaufbeuren, folgt ihm nach

Die jüngste Neuerung betrifft ihn nicht mehr so richtig. Im Herbst, wenn Eigler im Ruhestand ist, zieht eine Kindergartengruppe im Hort ein. Wobei, ganz wird Eigler nicht gehen: Unter anderem als Begleitperson bei Schullandheimfahrten will er sich engagieren, wenn er gebraucht wird. „Für Fragen bin ich immer erreichbar“, sagt er an seine Nachfolgerin, Daniela Ehlenberger aus Kaufbeuren, gerichtet. Der „Neuen“ und seinen zwei Stellvertreterinnen hilft Eigler in den Sommerferien auch noch beim Erstellen des Stundenplans für die acht Grundschulklassen: „Ich habe mir für die Ferien nichts vorgenommen, damit der Anfang für die Kollegin leichter ist“, sagt der 65-Jährige.

Ansonsten will sich Eigler Zeit für die Familie nehmen: für seine Frau, die selbst pensionierte Grundschullehrerin ist, die drei Kinder und fünf Enkel. „Aus meinem Familienleben habe ich auch immer viel für die Schule mitgenommen“, sagt er. Etwa Verständnis für die Sorgen und Nöte von Familien. „Durch meine Enkel bekomme ich ja heute noch mit, wie Kinder denken und was sie sich wünschen.“

Er hat sein Leben lang mit Menschen gearbeitet. Das lässt Herbert Eigler nicht los

Ihm ist es aber ein bisschen bang vor dem Ruhestand. „Klar, ich habe meine Hobbys, aber reicht das?“ Er habe sein Leben lang mit Menschen gearbeitet, das lasse ihn nicht los. Deshalb hofft er, dass er als Pensionär eine neue Aufgabe findet, die ihn erfüllt. An der Schule werden ihm „neben den tollen Kollegen“ am meisten die Kinder fehlen die Gespräche mit ihnen und – natürlich – ihre Neugier.

Lesen Sie auch: