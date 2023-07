Nach dem Verdampfertreffen: Darum hat Fendt eine so große Fangemeinde

Nach dem Treffen alter Fendt-Traktoren in Marktoberdorf wächst der Classic Club weiter. Wann das Museum stehen soll und was ein eingefleischter Fan erlebt hat.

19.07.2023 | Stand: 18:03 Uhr

"Es war für mich ein sehr emotionaler Moment. Und dafür bin ich sehr dankbar." Peter Meier durfte die Kolonne der Traktoren anführen und mit seinem F9 somit als Erster durch das alte Werkstor bei Fendt fahren. Es war wohl so wie damals, als sein Dieselross die Fabrikhalle im Markt Oberdorf verließ und eben durch jenes Tor zur Verladestation rollte. Mit Sicherheit war er nicht der Einzige, der in diesem Augenblick einen Kloß im Hals und vielleicht auch ein Tränchen im Auge hatte. Denn die Liebe der Fans zu Fendt ist eine sehr innige. Auch deshalb hat der Fendt Classic Club International bereits über 300 Mitglieder. Seit dem Verdampfertreffen am Wochenende seien wieder ein paar dazugekommen, sagt Vorsitzender Sepp Nuscheler.

