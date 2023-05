Was die blutrote Marie über Marktoberdorf zu erzählen hat

Besonderer Spaziergang durch Marktoberdorf ist nicht unbedingt was für schwache Nerven. Es geht um Mord und Totschlag. Doch es geht gemütlicher. Das ist geboten.

24.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Da läuft einem der Schauer über den Rücken, wenn Andrea Guggenmos über frühere Tage erzählt. Sie berichtet bei ihren Führungen durch Marktoberdorf von einer wahrlich schaurigen Zeit. Und von der blutroten Marie. All das findet sich bei den Veranstaltungen des Touristikbüros.

Mordsgeschichten Die blutrote Marie erzählt am Freitag, 26. Mai, um 18.30 Uhr von Mord und Totschlag aus früheren Zeiten in Marktoberdorf. Teilnehmer erleben an Originalplätzen die (Mords-)Geschichten über Gerichtsbarkeiten, Unfälle, Opfer und Täter. Neben vielen Informationen gibt es ein passendes Abschlussgeschenk für die Gäste. Eine spezielle Stadtführung von Andrea Guggenmos mit tiefschwarzen beziehungsweise blutroten Humor – nichts für schwache Nerven. Anmeldung beim Touristikbüro Marktoberdorf bis Freitag, 26. Mai, 12 Uhr, Telefon 08342/4008-45.

E-Bike-City Tour Am Freitag, 26. Mai, um 14 Uhr geht es mit der Rad-Führerin Roswitha Hofmann auf eine E-Bike-Tour rund um Marktoberdorf. Bei der abwechslungsreichen Fahrt um das Stadtgebiet erfahren Interessierte Wissenswertes über den „Markt Oberdorf“. Die Tour dauert etwa zwei Stunden. Mitzubringen ist ein eigenes E-Bike oder Leih-E-Bike (E-Tourenrad oder E-Mountainbike) sowie Helm und Getränk. Start und Ziel: das Hotel Weitblick Allgäu. Länge der Tour: 27 Kilometer mit 200 Höhenmetern. Anmeldung im Touristikbüro Marktoberdorf bis Donnerstag, 25. Mai, 17 Uhr, unter Telefon 08342/4008-45.

Ab in den Wald Ein gemeinsamer Waldspaziergang findet am Dienstag, 30. Mai, um 15.30 Uhr mit Claudia Maier statt. Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen sowie sanfte Bewegungen und Fantasiereisen sollen dabei helfen, die Sinne für die klare Waldluft und die Heilkraft des Waldes zu öffnen. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung im Touristikbüro Marktoberdorf bis Dienstag, 30. Mai, 12 Uhr, unter Telefon 08342/4008-45.

Lesen Sie auch: Hexenverbrennung, Mord und Totschlag: Das ist bei der neuen Gruselführung in Marktoberdorf geboten

Das ist der älteste Mann Marktoberdorfs