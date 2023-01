Wie die Handballerinnen der SG Marktoberdorf ihr Heimspiel gewinnen wollen

Die Niederlage gegen Dachau wurmt die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Was der Knackpunkt im Spiel gegen Eichenau sein wird.

28.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Nach der jüngsten Niederlage mit nur einem Tor Unterschied haben die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ihre Fehler analysiert – und dabei auch auf das Heimspiel am Samstag, 28. Januar, geblickt. Ergebnis: Die Chancenverwertung wird entscheidend sein. Die Landesliga-Spielerinnen empfangen den Eichenauer SV um 17.30 Uhr in der Wertachsporthalle in Biessenhofen.

Warum das Ergebnis aus dem Hinspiel nicht beruhigt

Im Hinspiel gewannen die Allgäuerinnen mit 30:21. Genauso souverän wie im Hinspiel gegen den ASV Dachau. Doch vergangenes Wochenende mussten sie sich knapp gegen Dachau geschlagen geben. Damit im Rückspiel gegen den Eichenauer SV nicht das Gleiche passiert wie gegen die Dachauer Frauen, müssen die SG-Spielerinnen eine ordentliche Schippe auf ihre Leistung draufpacken.

Der Eichenauer SV überzeugt mit zwei sehr starken Rückraumwerferinnen und einer besonders guten Kreisläuferin. In der Hinrunde hat die SG den Rückraumwerferinnen vor allem in der ersten Halbzeit zu lange zugeschaut und sie meist ohne eine Berührung werfen lassen. Erst in der zweiten Halbzeit haben die Gäste angefangen, ihnen entgegenzutreten. Es gilt also, in der Abwehr von Beginn an aggressiv zu agieren und den Eichenauerinnen zu zeigen, dass es ab neun Meter vor dem SG-Tor unangenehm wird.

Das haben die Handballerinnen der SG besonders geübt

In der vergangenen Woche stand das Üben schneller Bewegungen, gerade mit den Beinen, auf dem Trainingsprogramm, für die Abwehr genauso wie für den Angriff. Spielzüge wurden angepasst und perfektioniert und die Chancenverwertung wurde bis zum Abwinken geübt. Die völlig überflüssige Niederlage vom vergangenen Wochenende hat den SG-Frauen eine extra Prise Motivation für das kommende Spiel gegeben. Im Lager der SG ist die Motivation höher denn je. Alle sind gewillt, zu Hause weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Dabei hoffen sie auf die lautstarke Unterstützung zahlreicher Zuschauer.

