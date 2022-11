Finanzspagat am Herd: Was die Preissteigerungen für Marktoberdorfer Wirte und Gäste bedeutet

In der Küche wird’s immer teurer: Die Preise für Lebensmittel, Gas und Strom steigen. Da werden Johannes (links), Chef des Restaurants Zum Sailer in Marktoberdorf (links, hier mit Georg und seine Kollegen und Kolleginnen zu Finanzjongleuren. Wo lässt sich sparen? Was kann an die Gäste weitergegeben werden? Sie stehen gerade vor besonderen Herausforderungen.