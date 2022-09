Das erste Jahr von Johannes Kaufmann an der Martinsschule in Marktoberdorf war geprägt von Corona. Was er erlebt hat und welche Tipps seine Mutter Eltern gibt.

12.09.2022 | Stand: 18:34 Uhr

„Wir müssen das Lied noch üben“, ruft Katharina Kaufmann ihrem Sohn Johannes zu. Denn wenn am Dienstag das neue Schuljahr beginnt, gehört er diesmal zu denjenigen, die die neuen Erstklässler der Martinsschule in Marktoberdorf musikalisch begrüßen. Wahrscheinlich werden die Mädchen und Buben so aufgeregt sein wie er damals. Denn vom ersten Schultag hat er nur noch Bruchstücke in Erinnerung.

