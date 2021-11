AGCO/Fendt ist der Top-Arbeitgeber in der Landwirtschaft. Jedenfalls sprachen Arbeitnehmer und Studierende dem Landtechnik-Hersteller, der in Marktoberdorf über 4000 Mitarbeiter beschäftigt, kürzlich den ersten Platz in einer entsprechenden DLG-Umfrage zu. Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff erklärt, wie er die Umfrage bewertet.