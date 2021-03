Wegen Corona: Wieder kein Radrennen rund um Schweinlang

Corona durchkreuzt die Pläne. Im April geht es nicht per Rad auf die Schweinlangrunde. Radsportclub aus Günzach behält sich aber ein Hintertürchen offen.

06.03.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Jährlich im April veranstaltet der Günzacher Radsportclub Allgäu in Schweinlang eigentlich das größte Radrennen im Allgäu und in Schwaben. 300 bis 400 Sportler bereiten sich darauf vor und gehen an den Start. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn eigentlich sollte der Wettbewerb bereits im vergangenen Jahr ausgetragen werden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Und nun das: „Die beiden Vorsitzenden Willi Koller und Klaus Görig haben schweren Herzens entschieden, dass der 20. Allgäuer Straßenpreis am 10. April auch dieses Jahr nicht umsetzbar ist.“

Radrennen Schweinlang besitzt einen guten Ruf

Es wurden auf dieser herrlichen Runde schon zwei deutsche Meisterschaften und acht Bundesliga-Radrennen ausgetragen. In der Radsportszene hat das Rennen einen sehr guten Ruf. Es waren deshalb schon alle BDR-Topsportler bei einem Rennen in Schweinlang dabei.

Eine hochkarätige Besetzung erhofften sich die Veranstalter auch diesmal. Doch sechs Wochen vor dem Rennen galt es abzuwägen, ob es sich lohnt, wie 2020 die Planungen weiterzuführen, viel Zeit, Geld und Arbeit zu investieren, um es dann gegebenenfalls doch kurzfristig absagen zu müssen. Die dadurch entstandenen Kosten hätte der kleine Verein nur schwer verkraftet, sagen Görig und Koller.

Corona-Lage: Dem RC Allgäu ist das Risiko zu groß

Auch das Risiko, dass die Bewohner von Schweinlang, die vielen freiwilligen Helfer, die Feuerwehr, das BRK, die Kampfrichter und natürlich die Sportler trotz Schutzmaßnahmen dem Virus ausgesetzt sein könnten, musste abgewogen werden. Athleten, Betreuer, Angehörige und Radsportfans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz würden schließlich anreisen. Die ersten Anfragen von KT-Teams gingen schon ein.

Aufgrund der immer noch geltenden Beschränkungen war ein Radrennen mit vielen Zuschauer nicht möglich. Die besondere Atmosphäre beim Radrennen neben dem Zuschauen ist, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, gemütlich noch bei einem Kaffee und Kuchen die Rennen wirken zu lassen. All das würde es nicht geben. Die Hygienevorschriften wären für alle Beteiligten eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Besonders schmerzhaft sei eine Absage für die Nachwuchsklassen. Den Schülerinnen und Schülern wird damit wieder eine Startgelegenheit genommen. Es sind in Schwaben sowieso nur vier Schülerrennen im Jahr, um Erfahrungen bei Rennen zu sammeln.

Rennen im September: Vielleicht reicht es für Obergünzburg

Aber der RC Allgäu gibt die Hoffnung nicht auf, dass 2021 doch ein Rundstreckenrennen in Schweinlang und das Radkriterium am 18. September in Obergünzburg mit dem TSV Obergünzburg stattfinden können. Der Vorstand behalte die Situation genau im Auge. „Sollte sich später die Möglichkeit bieten, das Radrennen im Sommer oder Herbst terminlich doch noch einzufügen, werden die Planungen wieder weitergeführt“, sagt Görig. Dabei bedankt er sich bei allen Sportlern, Sponsoren und Freunden, dass sie auch in dieser veranstaltungslosen Zeit zum Verein halten.

