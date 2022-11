Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf: Das ist dieses Jahr auf dem Marktplatz geboten

Zum 47. Mal findet 2022 der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Marktplatz ist ein buntes Programm geboten. Auch der Nikolaus schaut vorbei.

06.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zum 47. Mal findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf statt. Von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Marktplatz ein buntes Programm. Geschmückte Marktbuden mit Naschereien und Weihnachtsdekorationen, Holzschnitzereien, Keramik, Schmuck und vieles mehr ist geboten. Holzdrechsler Georg Hörmann aus Dietmannsried gibt von Montag, 5., bis Sonntag, 11. Dezember, an seinem Stand Einblicke in die Kunst des Drechselns.

Pferdekutschenfahrt und der Besuch vom Nikolaus

Kinder können sich auf tägliche Pferdekutschenfahrten und den Nikolaus freuen, der gemeinsam mit Knecht Ruprecht und seinen Engeln kleine Überraschungen im Gepäck dabei hat. Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt durch tägliche Auftritte auf der Bühne der örtlichen Blaskapellen, den Alphornbläsern aus Leuterschach und den Kindergartenkinder, die mit Feuereifer basteln und singen. Adventliche Weisen und klingende Lieder geben verschiedene Gesangsgruppen zum Besten. Die sehr beliebte lebendige Krippe erfreut immer wieder Jung und Alt und bildet mit der Heiligen Familie und einigen Tieren einen festlichen Rahmen.

Rahmenprogramm zum Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf:

Im Pfarrheim St. Martin erzählt Frau Kühnl Märchen für Kinder und Junggebliebene. Die Stubenmusik spielt klangvollen Weisen.

Am Freitag, 2. Dezember, öffnen die Weihnachtsmarktbuden um 15 Uhr. Um 18 Uhr begrüßt Bürgermeister Herr Dr. Wolfgang Hell die ersten Gäste. Am Stadtbrunnen ist ab 17.30 Uhr Ein Künstler, der aus einem Eisblock eine Weihnachtsfigur schnitzt.

Jeweils an den Samstagen, 3., und 10. Dezember, backt Frau Jörg von der VHS um 15 Uhr im Küchenstudio Mack zusammen mit den Kindern frische „Laible“. Anmeldungen hierzu telefonisch unter 08342/96919-0. Der Backspaß dauert ca. 90 Minuten.

Täglich ab 15.30 Uhr fährt die Kinder-Pferdekutsche und gegen 16.30 Uhr kommt der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und seinen Engeln. Ab 18 Uhr spielen die örtlichen Musikkapellen auf der Bühne.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Marktoberdorf:

Montag bis Freitag, von 15 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Das gesamte Rahmenprogramm ist ab Mitte November auch unter www.marktoberdorf.de zu finden. Änderungen sind aufgrund der aktuellen Pandemielage stets möglich. Weitere Informationen unter Telefon 08342/4008-15, per E-Mail an s.brendler@marktoberdorf.de oder unter www.marktoberdorf.de.