So schön wird der  Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf 2022

Der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf findet 2022 auf dem Marktplatz statt: von 2. bis 11. Dezember. Das sollten Sie zu der Veranstaltung wissen.

10.11.2022 | Stand: 09:58 Uhr

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2022 soll der Markt wieder stattfinden - vom 2. bis zum 11 Dezember. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf

Was ist beim Markt geboten?

Wo kann ich in Marktoberdorf parken?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt Marktoberdorf

Ort: 87616 Marktoberdorf, Marktplatz

Termin: 2. bis 11.12.2022

Umfang: 45 Marktbuden mit Geschenkideen, Essen und Getränken

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf statt?

Der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt öffnet am zweiten Adventswochenende 2022, also von Freitag, 2. bis Freitag, 11. Dezember. Wie immer findet das Weihnachtstreiben auf dem Marktplatz statt. Der Wochenmarkt wird aus diesem Anlass vom 18. November bis einschließlich 16. Dezember in die Jahnstraße vor dem Rathaus verlegt.

Die Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 15 bis 20 Uhr

15 bis 20 Uhr Samstag und Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Programm: Was ist beim Weihnachtsmarkt im Marktoberdorf alles geboten?

45 Marktbuden soll es auf dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt geben: Geschenkideen, Handwerkskunst, Schmuck, Keramik Weihnachtsdekoration, Leckereien, Glühwein. Verschiedene Blaskapellen begleiten die Veranstaltung ab 18 Uhr musikalisch.

Für Kinder gibt es ein Karusell, eine lebendige Weihnachtskrippe, einen Besuch vom Nikolaus und Fahrten mit einer Kutsche.

Wo kann ich in Marktoberdorf parken?

Parkmöglichkeiten gibt es am Bahnhof, am Rathaus und in den Straßen rund um den Marktplatz. Der Weihnachtsmarkt ist von den genannten Parkplätzen aus in kurzer Zeit zu Fuß zu erreichen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Marktoberdorf?

Wer nicht mit dem Auto zum Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt kommt, kann auch mit dem Zug zum nahegelegenen Bahnhof anreisen. (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Zudem können die Besucherinnen und Besucher mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt kommen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Die nächstgelegene Haltestelle ist der Bahnhof Marktoberdorf.

