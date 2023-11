Das ist auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf geboten

Nur noch fünf Wochen dauert es, dann öffnet der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf. Hier finden Sie alle Infos zu Öffnungszeiten und Programm.

03.11.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Bald ist in Marktoberdorf wieder Weihnachtsmarkt. Dann erstrahlt der Marktplatz vor der Frauenkapelle in weihnachtlichem Glanz. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zum Programm, Öffnungszeiten, Ständen und Parken. Wir beantworten unter anderem folgende Fragen:

Wann ist der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2023?

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf geboten?

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Marktoberdorf?

Wo kann ich in Marktoberdorf parken?

Wann ist der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2023?

Der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf findet dieses Jahr von Freitag, 8. bis Sonntag, 17. Dezember statt. Die Stände sind von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stände befinden sich am Marktplatz rund um die Frauenkapelle.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf geboten?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf wird es rund 40 geschmückte Holzhütten geben. Die Händlerinnen und Händler verkaufen Weihnachtsdeko, Regionales, handgemachte Deko sowie Schmuck und Spielzeug. Daneben gibt es Naschereien und natürlich Glühwein, Punsch und etwas zu Essen.

Programm beim Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2023

Während des Weihnachtsmarktes können Kinder täglich mit der Pferdekutsche fahren. Außerdem statten der Nikolaus und seine Engel Marktoberdorf einen Besuch ab. Jeden Tag gibt es einen Bühnenprogramm mit Musik von Blaskapellen aus der Umgebung, Alphornbläsern und Gesangsgruppen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Marktoberdorf?

Der Weihnachtsmarkt findet zentral auf dem Marktplatz in Marktoberdorf statt. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt am besten mit der Bahn oder mit dem Bus zum Bahnhof in Marktoberdorf. Vom Bahnhof muss man etwa 500 Meter zu Fuß bis zum Marktplatz laufen. Der Bahnhof ist die nächstgelegene Haltestelle zum Marktplatz, daher gibt es keine Busverbindung direkt zum Weihnachtsmarkt.

Wo kann ich in Marktoberdorf parken?

Der Bahnhof ist auch eine gute Anlaufstelle für alle, die mit dem Auto anreisen, denn dort gibt es Parkmöglichkeiten. Weitere Parkplätze befinden sich am Rathaus sowie in den Straßen rund um den Marktplatz. Der Weihnachtsmarkt ist von dort aus innerhalb weniger Minuten zu Fuß zu erreichen.

Die Übersicht über die Termine der Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu gibt es hier.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf