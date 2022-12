Weihnachtsmesse 1952 in Obergünzburg: Ein Tagblatt von damals

Wie heutzutage der Weihnachtsmarkt zog vor 70 Jahren die Weihnachtsmesse die Menschen in Obergünzburg an. So warben Handwerksbetriebe damals.

Eine ähnliche Anziehungskraft, wie sie der Weihnachtsmarkt heutzutage auf dem Marktplatz in Obergünzburg für viele hundert Besucher auslöst, hatte 1952, also vor 70 Jahren, die „Weihnachtsmesse“ in und vor der Turnhalle auf der Rösslewiese. Dicht gedrängt ob der vielen Besucher, war auch seinerzeit, sieben Jahre nach Kriegsende, kaum ein Durchkommen in den Ausstellungsräumen und an den Marktständen möglich.

Die Menschen wollten sehen, was das Obergünzburger Handwerk im Angebot hatte

Das Interesse der Bevölkerung kurz nach der Währungsreform war ungemein groß. Die Leute wollten sehen, was das örtliche Handwerk und die einzelnen Fachgeschäfte wohl alles im Angebot haben.

In der Weihnachtsausgabe des Obergünzburger Tagblatts vom 12. Dezember 1952 hatten die örtlichen Handwerksbetriebe und Fachgeschäfte in mehreren ganzseitigen Werbe-Inseraten mit großen Lettern für die Handwerksmesse geworben: „Bleib der Heimat treu! Kaufe am Platze“. Etwa 60 Handwerksbetriebe- und Einzelhandelsgeschäfte boten darin ihre Dienstleistungen und Waren an.

Und liest man die einzelnen Inserate, werden besonders bei der älteren Generation der Obergünzburgerinnen und Obergünzburger viele Erinnerungen wach, die ganz bestimmt in ihren Familien spannende Unterhaltungen auslösen. Nur wenige der damaligen Geschäfte sind heute noch präsent. Dafür haben sich zu den bestehenden alteingesessenen sowie zu den Nachfolger-Geschäften wieder ganz neue Einzelhandelsgeschäfte und Handwerksbetriebe im Ort etabliert.

Neben vielen anderen boten diese Handwerksbetriebe aus Obergünzburg ihre Waren an

Die unterschiedlichen Inserate aus dem Jahr 1952 zeigen jedenfalls sehr schön, wie vielschichtig damals das Geschäftsleben in Obergünzburg schon war. Die Palette reicht exemplarisch von Batzer&Tangermann-Obst-Gemüse, Franz Bergmann-Liköre oder Diplona-Haarwasser über Xaver Gruber-Kohlenhandel, E. Hartmann-Schirmgeschäft, Georg Hartmann-Besenbinder oder Fleschutz Heinrich-Uhrengeschäft bis zu Johann Mangold-Christbaumschmuck, Osterberger-Eisenwaren, Osterberger-Elektro, Selz Franz-Drogerie, Hans Seybold-Gas Heizungsanlagen, Albert Schleinkofer-Nähmaschinen, Alois Schweier-Spielwaren, Anton Stohr-Butter Käse und dem Textilhaus Tschaffon-Herren-Damenkonfektion. Das ist aber nur eine kleine Auswahl.

Die Resonanz der ersten Weihnachtsmesse ein Jahr zuvor, 1951, war in der geheizten Turnhalle schon von durchschlagendem Erfolg, wie zu lesen ist im damaligen Obergünzburger Tagblatt. Umso angenehmer empfanden die Besucher aber das erweiterte Raumangebot durch die zusätzlichen Marktstände vor der Turnhalle.

