Weitere brennende Mülltonne in Marktoberdorf

Schon im März hat es zwei brennende Mülleimer in Marktoberdorf gegeben. Nun folgt ein dritter an der Mittelschule. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

04.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Feuerwehr Marktoberdorf ist in der Nacht auf Montag wegen einer brennenden Papiermülltonne an der Mittelschule in Marktoberdorf ausgerückt. Die Polizei vermutet, dass die Tonne absichtlich in Brand gesteckt wurde. Bereits den vergangenen Wochen waren zwei ähnliche Fälle aufgetreten - einmal am Marktplatz und einmal nahe des Rathauses. (Lesen Sie dazu auch: Mülleimer in Marktoberdorf absichtlich in Brand gesetzt)

Die Fassade der Mittelschule brannte bereits

Als die Polizei an der Mittelschule eintraf, standen die Mülltonne sowie die Fassade des Gebäudes in Flammen. 18 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen konnten das Feuer noch rechtzeitig in den Griff bekommen. So konnten größere Gebäudeschäden zwar verhindert werden, der Schaden beläuft sich jedoch trotzdem auf ungefähr 3000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 08342/96040.

