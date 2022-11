Weltmeister mit 18 Jahren: Max Keller aus Schweinlang gewinnt WM im Wakeskaten

Max Keller aus dem Ostallgäu gewinnt bei der Weltmeisterschaft in Thailand gleich zwei Titel. Warum die Konkurrenz schon frühzeitig weiche Knie bekommt.

16.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der 18-jährige Max Keller aus Schweinlang (Ostallgäu) gewinnt bei den IWWF Championships in Bangkok/Thailand zwei Medaillen. Sowohl im Einzel, als auch mit der deutschen Mannschaft wurde er Weltmeister.

In der Kategorie Wakeskate setzte sich Max Keller in seiner Altersklasse Junior Men durch. Ebenfalls am Start waren die Wakeboarder in den unterschiedlichsten Klassen. Dort konnten ebenso überragende Ergebnisse erzielt werden, somit wurde auch das Team Deutschland Weltmeister.

Wakeskaten hat einige Parallelen zum Skateboardfahren

Wakeskaten erfreut sich als Trendsportart immer größerer Beliebtheit. Die Athleten fahren dabei wie mit einer Art Skateboard, zeigen dabei verschiedene Tricks auf dem Wasser und auch auf sogenannten Obstacles. Max Keller entdeckte die Leidenschaft für diese Sportart schon sehr früh, begonnen hat aber alles mit dem Wakeboarden. Sehr schnell merkte er aber, dass ihn das Wakeskaten viel mehr reizt, und wechselte dann auf das Skate, da es viele Parallelen zum Skateboard fahren bietet. So führte ihn dann der Weg vor drei Jahren, nachdem er deutscher Meister geworden war, in die Nationalmannschaft, was ihn besonderes stolz macht.

Bei den IWWF Championships in Bangkok/Thailand holte sich Max Keller den Weltmeistertitel.

Max wurde dieses Jahr bereits Europameister in Dänemark und krönte seine tollen Leistungen nun in Thailand mit dem Weltmeisterschaftstitel. Schon ein paar Tage vorher hatte er bei besten Bedingungen die Möglichkeit, einige Trainingseinheiten im Thai Wake Park zu absolvieren.

Die WM startete mit der Gruppenphase mit drei Gruppen. Max hatte es dort schon mit großer Konkurrenz aus Frankreich und Thailand zu tun. Er rief in den beiden Läufen aber schon seine ganze Klasse ab und entschied die Gruppenphase mit dem ersten Platz für sich. Somit war er auch direkt für das Finale qualifiziert. Dort musste er sich wiederum gegen sehr starke Konkurrenz aus Frankreich, Großbritannien, Belgien, Thailand und Italien behaupten. Als letzter Starter zeigte er bereits im ersten Lauf wieder, dass mit ihm zu rechnen ist. Er setzte sich souverän an die Spitze.

Nur zwei andere Teilnehmer konten Max Keller Konkurrenz machen

Nun mussten die Gegner liefern. Sichtlich nervös begannen diese dann auch den zweiten Lauf. Sehr schnell wurde klar, dass nur Camille Charraud aus Frankreich und Alessandro Dagostino aus Italien Max noch gefährlich werden konnten. Beide zeigten im zweiten Lauf tolle Runs, konnten aber an die hohe Punktzahl von Max, die er im ersten Lauf erzielt hatte, nicht herankommen. Max konnte sein Glück dann kaum fassen und feierte seinen ersten Titel dementsprechend fröhlich und ausgelassen.

Bei den größten Wakeboard/Skate Championships aller Zeiten waren über 300 Starter aus insgesamt 32 Nationen am Start. Ursprünglich hätte das Großereignis schon 2020 stattfinden sollen, wurde aber pandemiebedingt verschoben. Max wird, sollte das Wetter mitspielen, zu Hause noch ein paar Runden am Lift drehen, sich dann über den Winter fit halten und seiner zweiten Leidenschaft – dem Skifahren – nachgehen, um für das nächste Jahr wieder bestens motiviert und vorbereitet zu sein.

Im kommenden Jahr steht dann als nächstes großes Event die EM in Paris auf dem Programm – wo er natürlich auch wieder Großes vorhat.

