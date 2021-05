Wer hilft, wenn Familien in Marktoberdorf Stress haben?

Mit dem Familienstützpunkt gibt es in Marktoberdorf eine zentrale Anlaufstelle für viele Problemfelder. Welche Unterstützung Hilfesuchende bekommen können.

13.05.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Wie funktioniert das mit dem Elterngeld und der Elternzeit? Woher bekomme ich einen Babysitter? Wann kann mein Kind am Tisch mitessen? Was tun, wenn Geschwister dauernd miteinander streiten? Und wer kann helfen, wenn in der Familie Stress aufkommt? Eltern stehen vor vielen Fragen. Auf alle können sie Antworten finden. Denn es gibt eine zentrale Anlaufstelle in Marktoberdorf: Den Familienstützpunkt. Sich wohlfühlen, sich weiterbilden oder auch einfach nur Kontakte knüpfen: Der Familienstützpunkt will für jeden da sein. Bereits seit Januar diesen Jahres hat er allerdings eine neue Adresse: das Haus der Begegnung an der Jahnstraße 12.

Stützpunkt zuvor im Norden von Marktoberdorf

Zuvor war er an das Familienzentrum St. Magnus im Norden der Stadt angegliedert. Aber mit dem Umzug soll auch signalisiert werden, dass Familienbildungsarbeit eine sehr weitreichende Aufgabe ist, „und in einem Mehrgenerationenhaus wie dem Haus der Begegnung in Marktoberdorf ist sie sehr gut aufgehoben“, sagt Renate Dantinger, Sachgebietsleiterin für den Bereich Soziales und Pflege beim Bayerischen Roten Kreuz Ostallgäu, das nun die Trägerschaft für den Familienstützpunkt übernommen hat.

Treffpunkt, Bildung und Beratung – diese drei Säulen finden die Bürgerinnen und Bürger in diesem Haus vor, das auch für Vernetzung steht. Und die wird immer bedeutender, wenn heute der Fokus auf Familien gelegt wird.

Neue Leiterin setzt auf die Vielfalt

Geleitet wird der Marktoberdorfer Familienstützpunkt seit Januar von der Heilerzieherin Ingrid Seelos. Auch sie verspricht sich von den neuen Standort und der räumlichen Trennung von der Kindertagesstätte in Marktoberdorf-Nord etliche Synergieeffekte. Sie hat ihr Büro im Haus der Begegnung, wo Beratungen stattfinden können – wegen der Coronapandemie derzeit fast nur online, in speziellen Fällen und mit Hygienemaßnahmen aber auch persönlich. Gleichzeitig wird sie – sobald die Pandemie vorbei ist – auch andere Räumlichkeiten im Haus der Begegnung nutzen können. Zum Beispiel als Elterncafé oder auch für Workshops. Alles natürlich in Absprache mit den anderen Nutzern des Hauses. Der Familienstützpunkt übernehme darüber hinaus aber auch eine wichtige Lotsenfunktion, sagt Seelos. Denn so vielfältig die Bedürfnisse der Familien sind, so vielfältig sind auch die unterstützenden Angebote.

Viele Angebote für Familien in Marktoberdorf

„Als ich im Zuge meiner neuen Aufgabe alle bereits bestehende Angebote für Familien zusammengetragen habe, war ich wirklich begeistert, wie viele es in Marktoberdorf davon gibt“, sagt Seelos. Auch Kooperationspartner haben sich gefunden, zum Beispiel die Stadtbücherei, aber auch die Medienanlaufstelle am Kinderhort St. Magnus.

Parallel zum Familienstützpunkt bleibt auch das Familienzentrum in der Ratiborer Straße Ansprechpartner für Familien. Das Familienzentrum ergänzt und erweitert das Angebot des Kindergartens und der Krippengruppe St. Magnus für alle interessierten Familien im Haus und im Stadtteil. Im Familienzentrum St. Magnus werden Kinder im Alter von eineinhalb Jahren bis zum Schuleintritt betreut.

