Wer kennt das Schicksal dieser Kameraden aus Obergünzburg?

Hinter dem Foto von 1923 verbergen sich kriegsbedingt wohl viele traurige Schicksale. Die meisten kehrten nicht aus dem Krieg zurück. Eine Recherche.

Zum Volkstrauertag erinnert der Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) an Berichte aus dem „Obergünzburger Tagblatt“ und der Tageszeitung „Der Allgäuer“ von 1953. Damals, Mitte November vor 70 Jahren – und damit acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – warteten mehrere Familien in Obergünzburg noch sehnsüchtig auf die Heimkehr von 58 Kriegsgefangenen.

Elf junge Männer grinsen in die Kamera: Neun davon kehrten nicht mehr nach Hause zurück

Jetzt ist der Abeitskreis Heimatkunde auf einen Brief mit Foto gestoßen, auf dem elf junge Burschen des Jahrgangs 1923 aus Obergünzburg abgebildet sind, die seinerzeit als 16- oder 17-Jährige nach der Musterung noch gut gelaunt in ihrem Heimatort Obergünzburg für ein Foto zusammensaßen. Unter den elf jungen Burschen sind Josef (Sepp) Beck vom Baugeschäft und auch Hans Dietrich zu erkennen. Letzter kehrte nach dreijähriger Gefangenschaft aus Jugoslawien 1948 in die heimische Schreinerei heim. Von den neun weiteren damaligen jungen Burschen kehrte keiner mehr heim. Sie alle sind entweder als vermisste oder als gefallene Soldaten zu beklagen.

Arbeitskreis Heimatkunde Bürger, die bei der Recherche helfen können

Der diesjährige Volkstrauertag, an dem das Gedenken an früher den Blick auf heute lenkt, bedarf nicht nur nach Meinung des AKH der „Fürsorge, über den Wert des Friedens nachzudenken“. Der Arbeitskreis ist in Zusammenarbeit mit dem Gemeinde- und Pfarrarchiv auch darum bemüht, die Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus durch sogenannte Erzählcafés mit Zeitzeugen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration festzuhalten (die AZ berichtete).

Bevor die Erinnerungen der Kriegsgeneration mit zunehmenden Alter immer schwächer werden oder in Vergessenheit geraten, erkennen vielleicht ältere Bürgerinnen und Bürger von Obergünzburg noch einige der auf dem Foto abgebildeten jungen Burschen des Jahrgangs 1923, die sie Hermann Knauer vom AKH unter Telefon 08372/1416 für die Dokumentation im Archiv nennen können.

