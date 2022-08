Werner Specht in Ebenhofen: Ein Liedermacher, der seinesgleichen sucht

Der Westallgäuer Werner Specht hat mehr als 400 Songs geschrieben. Mit seiner Gruppe Westwind, allesamt Virtuosen, begeisterte er in Ebenhofen.

30.08.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Wieder einmal hat Multitalent und Liedermacher Werner Specht mit seiner Gruppe Westwind seine Gäste in der voll besetzten Scheune des Baschtlehauses in Ebenhofen begeistert. Und die räumliche Nähe zu den Musikern schuf gleich von Anfang an eine recht familiäre Konzertatmosphäre. (Lesen Sie auch: Wie Werner Specht mit seinen Liedern das Publikum in Marktoberdorf in seinen Bann zieht.)

Sie alle sind virtuose Multiinstrumentalisten

Mehr als 400 Lieder hat Werner Specht selbst geschrieben. Und immer wieder kommen neue dazu. Das bewies er auch an diesem Abend. Mal sang er sie allein, dann wieder gemeinsam mit seinem Freunden Peter Zürn, Dieter Peinecke und Moritz Rädler. Zudem sind alle hervor ragende Virtuosen auf einer Vielzahl von Instrumenten.

Peinecke wechselt ständig zwischen neuen verschiedenen Saiteninstrumenten

So wechselte vor allem Dieter Peinecke ständig zwischen seinen neun verschiedensten Saiteninstrumenten von Gitarre bis Bouzouki. Peter Zürn spielte Gitarre und Hackbrett, aber auch Akkordeon und Maultrommel. Moritz Rädler ist dagegen ein begnadeter Trompeter. Außerdem spielt er die Bassgitarre. Werner Specht selbst wechselte bei dem Konzert zwischen Gitarre und Akkordzither hin und her.

In seinen Liedtexten und dazwischen vorgetragenen Geschichtchen in Versform beschrieb Specht seine Westallgäuer Heimat, die Landschaft und humorvoll auch die Eigenarten der dort lebenden Menschen. Man musste schon genau hinhören, um die Feinheiten des so treffenden Westallgäuer Dialekts auch voll zu erhaschen.

Bei Specht geht es oft um den kleinen Augenblick, der alles verändern kann

Frisch, aktuell und hintergründig erzählten die Musiker von Westwind Lebensweisheiten, von Träumen und Erinnerungen. Sie sangen vom kleinen Augenblick, der alles verändern kann, vom Abschied, vom Gedankenflug – und davon, nichts verkommen zu lassen. Dann wieder rieten sie, die letzten Stunden des Lebens zu genießen. Dazwischen erzählte Specht heiter von einer Hochzeit mit Risiko, von einem besonderen Chorkonzert und von Menschen aus Lindenberg im Westallgäu.

Lesen Sie auch

Könnte bei Weiler statt Gewerbegebiet ein Solarpark entstehen? Gewerbeflächen im Westallgäu

Anrührende Melodien ohne Gesang gingen förmlich unter die Haut. Dann wieder witzelten die Musiker zum Gaudium der Zuhörer untereinander, als wenn sie überhaupt kein Publikum vor sich hätten. Tanzende Finger auf Hackbrett und Gitarre zeigten sie bei einer italienischen Tarantella, bei der die Zuhörer begeistert mitklatschten.

Der Beifall wollte nach dem Abend in Ebenhofen gar nicht enden

Insbesondere bei den Variationen zu einem alten Volkslied aus den Bergen wollte der Beifall nicht enden. Auch Liedwünsche aus dem Publikum erfüllten sie. Und ohne mehrere Zugaben durften die Musiker ihre Instrumente am Schluss nicht weglegen. Insgesamt ein sehr eindrucksvoller Abend in Ebenhofen.