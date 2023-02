Weshalb ein junger Autofahrer bei Kraftisried verunglückt

Ein junger Mann hat bei Kraftisried auf der B12 einen Unfall verursacht. Was die Polizei als Grund angibt und wie es den vier Insassen geht.

26.02.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Ein 19-jähriger Fahranfänger hat bei Kraftisried einen Unfall verursacht. Er befuhr in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen die B12 in Richtung Marktoberdorf. Bei schneebedeckter Fahrbahn kam er kurz vor dem Parkplatz bei Wildpoldsried nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto prallte gegen eine Leitplanke. Als Grund gibt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen an.

Auto und Leitplanke bei Unfall bei Kraftisried stark beschädigt

Der mit vier Personen besetzte Wagen wurde stark beschädigt. Auch an der Leitplanke entstand ein hoher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Insassen im Fahrzeug wurden nicht verletzt.

