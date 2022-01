Wie Biessenhofen den Tourismus am Ort ankurbeln will

Die Gemeinde Tourismus will so schnell wie möglich dem Tourismusverband Ostallgäu beitreten. Die Übernachtungszahlen der Gemeinde sind nur dreistellig.

Die Gemeinde Biessenhofen tritt dem Tourismusverband Ostallgäu e. V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Gemeinde Biessenhofen ist eine von 15 Gemeinden im Landkreis, die nicht, oder noch nicht, im Tourismusverband organisiert sind.

15 Gemeinden im Lankreis Ostallgäu gehören dem Tourismusverband nicht an

Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, SebastianGries, besuchte die Gemeinde und stellte seinen Verband "auf beeindruckende Weise" vor,berichtete Bürgermeister Wolfgang Eurisch den Räten. Die jährlichen Übernachtungszahlen in der Gemeinde liegen zwar nur im dreistelligen Bereich, jedoch profitierten nicht nur Gäste, sondern insbesondere auch Einheimische von der Tourismusentwicklung mit vielen Maßnahmen und Projekten.

Im Biessenhofener Gemeinderat wird betont, welch bedeutender Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist

Der Tourismus sei auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der Arbeitsplätze schaffe und auch sichere, betonte Eurisch im Gemeinderat. Die Angebote und Infrastrukturen tragen ihm zufolge auch zur hohen Lebensqualität im Ostallgäu und zur Attraktivität des Wirtschaftsraumes bei.

Biessenhofen biete schon viel: Radwege werden überarbeitet, es gibt Wohnmobilstellplätze und den Sagenhaften Weg

Schnell waren sich die Mitglieder des Gemeinderates über den Beitritt einig, schließlich liege die Gemeinde mitten im Erlebnisraum Schlosspark. Die Überarbeitung des Radwegenetzes in der Gemeinde, die drei neu entstandenen Wohnmobilstellplätze in Hörmanshofen, der Sagenhafte Weg mit den Familienradtouren als auch die Planungen für die Wiederbelebung des ehemaligen Kiosks am Bahnhof in Biessenhofen sind nur ein paar Punkte, die von einer touristischen Weiterentwicklung profitieren können, hieß es im Rat. Der Mitgliederbeitrag fürBiessenhofen beträgt 685,37 Euro.

Das zweite Thema im Rat: Der aktuelle Personalnotstand im Kindergarten in Ebenhofen

Bürgermeister Eurisch informierte den Gemeinderat auch noch über den aktuellen Personalnotstand im Kindergarten Ebenhofen, der langfristigen Erkrankungen als auch Corona geschuldet ist. Dienstags und donnerstags Nachmittag kann deshalb laut Eurisch nur noch die Betreuung in einer Notgruppe angeboten werden. Eurisch hofft auf baldige Besserung, weiß aber um ähnliche oder noch schlechtere Situationen in anderen Einrichtungen.