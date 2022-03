Wie die Frauen in Marktoberdorf um Frieden in der Welt bitten

Am Freitag wird auch in Marktoberdorf der Weltgebetstag begangen. Aus welchen Ländern die Vorbereitungsgruppe stammt und warum das Thema aktueller denn je ist.

03.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich wurde das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten erschüttert, denn nun wird in der Ukraine Krieg geführt. „Als Christinnen und Christen jedoch glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang!“, sagen die Organisatorinnen des bevorstehenden Weltgebetstags. Das verdeutliche auch der Bibeltext zum Weltgebetstag. Er stammt von Jeremia: „Ich werde Euer Schicksal zum Guten wenden.“

So lange hält die Tradition des Betens schon

Seit über 100 Jahren feiern am ersten Freitag im März weltweit in rund 170 Ländern der Erde christliche Kirchen in ökumenischer Vielfalt den Weltgebetstag. Dieses Jahr wurde er von Frauen aus England, Nordirland und Wales vorbereitet. Das Motto am Freitag, 4. März, steht schon länger fest, passt in diesen Tagen aber besonders: „Zukunftsplan Hoffnung“.

Die Frauen erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Warum das Beispiel Großbritannien ein Vorbild sein kann

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine freundschaftliche Beziehung.

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: England ist mit 130.000 Quadratkilometer der größte und am dichtesten besiedelte Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode und Musik. Die Waliserinnen und Waliser sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Auch an diesem Freitag.

