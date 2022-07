Wie die Stadt Marktoberdorf das Radfahren weiter voranbringen will

Beim Stadtradeln liegt Marktoberdorf wieder weit vorn. Nun soll auch endlich der Startschuss für das Marktoberdorfer Radverkehrskonzept fallen, sagt die Stadt.

15.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Wie beliebt Radfahren in Marktoberdorf ist, zeigt die ungebrochen große Popularität des Stadtradelns. Holte Marktoberdorf bei dem Bundeswettbewerb in den vergangenen Jahren schon Spitzenplätze, so liegt die Ostallgäuer Kreisstadt beim Stadtradeln aktuell wieder weit vorne. Mit bereits rund 280.000 geradelten Kilometern haben die Marktoberdorfer die rivalisierende Nachbarstadt Kaufbeuren schon hinter sich gelassen – und haben noch Chancen auf den Bayern-Sieg in der Kategorie Städte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern. (Lesen Sie auch: Stadtradeln 2021: Nur wenige waren besser: Marktoberdorf radelt sogar Kempten davon.)

Wie mithilfe des Radkonzeptes das Fahrradfahren in Marktoberdorf sicherer und bequemer werden soll

Die Stadt Marktoberdorf arbeitet zugleich stetig daran, die Infrastruktur für Radfahrer vor Ort zu verbessern. Wie berichtet, beschloss der Stadtrat im Herbst 2021, dazu ein Radverkehrskonzept in Auftrag zu geben. Die Ausschreibung war im Frühjahr, danach wurden Fördermittel beim Bundeswirtschaft- und klimaschutzministerium beantragt, berichtet die Stadt nun. „Sobald diese Zuschüsse bewilligt werden, kann der Startschuss fallen, das heißt, die Vergabe erfolgen“, erläutert Hannah Fischer aus dem Büro des Bürgermeisters.

Ziel des Radverkehrskonzeptes ist es, Entscheidungsgrundlagen für Ergänzungen und Verbesserungen des Fahrradwegenetzes innerhalb des Stadtgebiets zu bekommen (wir berichteten). Darüber hinaus soll untersucht werden, wie Gefahrenstellen entschärft werden können, wo Lückenschlüsse beziehungsweise Veränderungen der Radwegeführung sinnvoll sind. Dabei geht es nach Angaben der Stadt darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie das Radwegnetz effizienter und benutzerfreundlicher zu machen. (Lesen Sie auch: Auf der letzten Etappe doch noch der Coup: Marktoberdorferin überquert mit dem Fahrrad die Alpen.)

Statt "Felgenkillern" viele moderne Fahrradständer in Marktoberdorf aufgestellt

Wie Hannah Fischer aus dem Bürgermeisterbüro sagt, treibt die Stadt außerdem das Modernisieren der Fahrradständer voran. So tauschte der städtische Bauhof zuletzt am Modeon die bestehenden Fahrradständer gegen neue aus. Statt der alten „Felgenkiller“ gebe es dort jetzt komfortable „Anlehner“ mit Lackschutzelement. Zusätzlich wurden weitere Fahrradabstellplätze geschaffen.

Mit den Fahrradanlehnständern hat die Stadt zuvor bereits verschiedene weitere Standorte – etwa die Stadtbücherei, den Innenhof des Rathauses, das Hotel-Café Greinwald, das Café Muckefuck sowie die Schulbushaltestelle Sulzschneid – ausgestattet. Weitere Fahrradanlehnständer am Caffe Torino, dem Jugendtreff Pion, am Minigolfplatz in der Schwabenstraße sowie an der Alten Schule in Bertoldshofen sind derzeit geplant und werden nach Angaben der Stadt zeitnah aufgestellt.

In Marktoberdorf gibt es aktuell mehr als 550 Fahrradabstellplätze

Von den aktuell 75 Fahrradabstellanlagen mit über 550 Fahrradstellplätzen im Marktoberdorfer Stadtgebiet (einschließlich der Stadt- und Ortsteile) sind demnach bereits 164 mit Fahrradanlehnständern ausgestattet, berichtet Fischer.