Wie die Stadtkapelle Marktoberdorf ihrem Ehrendirigenten in der Ukraine helfen möchte

15.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Maximilian Maria Jannetti wohnt im dritten Stock eines vierstöckigen, prächtigen Altbaus mitten im Zentrum von Odessa. Seine Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe der Philharmonie und nur zwei Minuten von der Oper entfernt. „Wenn ich jetzt weggehe, lasse ich alles zurück, was mir wichtig ist, alles, was mein Leben ausmacht“, sagt der Musiker. Trotz des Krieges will er in der Ukraine bleiben. Seit 2019 lebt er dort, nachdem er über Jahre hinweg Blasorchester im Ost- und Oberallgäu geleitet hat. So ist Maximilian Jannetti Ehrendirigent der Stadtkapelle Marktoberdorf, deren Wirken er 17 Jahre lang von 1993 bis 2010 prägte. Seine Musikerfreunde in Marktoberdorf verfolgen mit Schrecken die Geschehnisse in der Ukraine und haben beschlossen: Wir wollen helfen.

Fassungslos, mit einem Gefühl der Ohnmacht möchten die Stadtkapelle und das Jugendblasorchester Marktoberdorf unter Leitung von Thomas Wieser mit einem gemeinsamen Friedenskonzert auf dem Stadtplatz in Marktoberdorf am Samstag, den 19. März um 11 Uhr, ein klingendes Zeichen der Solidarität setzen. Die Stadtkapelle Marktoberdorf hat mit Maximilian Jannetti eine besondere Verbindung in die Ukraine, genauer gesagt nach Odessa – eine international geprägte Kulturmetropole. Jannetti leitet dort den Lehrstuhl für Opernvorbereitung an der Nationalen Musikakademie mit etwa 140 Studierenden. Der Musiker hat sich entschieden, in seiner jetzigen Heimat zu bleiben, nicht alles aufzugeben, auch wenn es von Tag zu Tag lebensbedrohlicher wird.

Eine Rakete trifft Odessa: Ehrendirigent der Marktoberdorfer Stadtkapelle schildert die Situation

Bis Ende Februar ging der 54-Jährige noch seiner Arbeit an der Musikakademie nach. Ja, er habe sogar noch einen Dirigier-Wettbewerb gewonnen. Und Kollegen an der Hochschule haben ihn damals noch mit den Worten beruhigt: „Maximilian, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.“ Waldimir Putin spiele nur den starken Mann, auch wenn dessen Wortwahl immer aggressiver werde. Putin sei „wie ein Hund, der bellt, aber nicht beißt“.

„Da haben sich alle verrechnet“, sagt Maximilian Jannetti. Russland griff die Ukraine an, Russland griff Odessa an. Der Knall habe ihn aus dem Schlaf aufgeschreckt, um 4 oder 5 Uhr morgens. Doch dann sei er wieder eingeschlafen, erzählt der Dirigent am Telefon. Am nächsten Morgen erlebte er ein böses Erwachen: Eine Rakete hatte Odessa getroffen.

Wie geht er mit der lebensbedrohlichen Situation um? „Man versucht, alles ein bisschen von sich wegzuschieben“, sagt Jannetti. Er verfolge die Nachrichten, studiere Partituren, schmiede Pläne für die Zeit danach. Er wolle mit seinen Studenten einen Akt aus Mozarts „Zauberflöte“ und einen aus Webers „Freischütz“ einstudieren. In Originalsprache. Dieses Prinzip habe er an der Hochschule eingeführt. Denn vorher wurden die Opern in Russisch einstudiert.

Doch damit ist es jetzt wohl auch aus anderen Gründen vorbei. Maximilian Jannetti vermutet, dass in nächster Zeit wohl nicht einmal mehr Werke russischer Komponisten aufgeführt werden können. „Die Stimmung ist momentan so aufgekratzt.“ Denn: „Die Menschen wollen einfach nicht so leben wie in Russland.“ Der Demokratisierungsprozess sei in der Ukraine viel weiter fortgeschritten „Hier kann jeder seine Meinung sagen – ohne Konsequenzen fürchten zu müssen“, erklärt Maximilian Jannetti. Es sei „unvorstellbar schrecklich wie unglaublich rücksichtlos“ dieser Krieg von der russischen Seite geführt werde. Jannetti bleibt im Moment nur, auf ein gutes Ende für die Ukraine zu hoffen: „Das Land hätte es verdient“, sagt Jannetti.

Vorsitzender der Marktoberdorfer Kapelle: "Die Stimmung ist sehr gedrückt"

Roland Mair, der Vorsitzende der Stadtkapelle Marktoberdorf, hatte die Tage erst telefonischen Kontakt mit Maximilian Jannetti. „Die Stimmung ist sehr gedrückt“, beschreibt er die Lage. In Odessa sei die Lage vergleichsweise ruhig. Jannetti habe es Mair als gespenstische Ruhe beschrieben. „Trotzdem herrscht Krieg.“ Jannetti sei wie viele andere momentan von seinem Beruf suspendiert. Erst Corona und jetzt der Krieg: „Das trifft die Kulturszene doppelt hart“, sagt Mair.

Den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle Marktoberdorf war schnell klar, dass sie helfen wollen. „Wir haben die Kontakte und wollen sie unterstützen.“ Die Zuhörer werden deshalb um Geldspenden gebeten, die der schwer notleidenden Kultur, für die sich Maximilian Jannetti einsetzt, zu Gute kommen soll. Die Stadtkapelle und das Jugendblasorchester haben coronabedingt seit Monaten nicht mehr miteinander musizieren können. Mit dem Konzert wollen sie ein besonderes Zeichen des Friedens setzen. Es wird auch die ukrainische Nationalhymne gespielt, in einem Arrangement für Blasorchester von Jannetti.

Bei schlechtem Wetter findet das Friedenkonzert eine Woche später statt: am Samstag, 26. März.