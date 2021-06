Wie drei Marktoberdorfer zu Stars auf dem Fahrrad werden wollen

Das Stadtradeln geht in Marktoberdorf wieder los. Was drei der über 1000 Teilnehmer antreibt und was sie beim Radfahren in der Stadt und in der Region stört.

10.06.2021 | Stand: 04:15 Uhr

Ab Sonntag werden sich wieder mehr als 1000 Marktoberdorfer beim Stadtradeln abstrampeln. Höchste Zeit, Radler vorzustellen, die beim dreiwöchigen Bundeswettbewerb besonders fleißig in die Pedale treten. Das sind diejenigen, die in den Aktionswochen bis 3. Juli zugunsten der Natur und ihres „Drahtesels“ komplett aufs Auto verzichten wollen. Spannend ist dabei auch, ob diese Stadtradeln-Stars – alle drei sind passionierte Alltags- und Freizeitradler – die autofreie Zeit auch durchhalten.

Warum Sonja Vogler mit dem Rad schneller ist als mit der Bahn

Sonja Vogler (43) ist Stadtradeln erprobt. Mit ihrem Team „Café Vogler“ trugen sie und ihre 25 Teamkameraden aus dem Gewend mit 17.000 geradelten Kilometern – 660 waren es pro Person – maßgeblich zu den Spitzenplätzen bei, die Marktoberdorf im Vorjahr erzielte. Obwohl die sportliche Mutter zweier Kinder dabei keinem internen Wettstreit aus dem Weg ging, sagt sie, dass sie bei dem vielen Radfahren „vor allem daran Spaß hatte, gemeinsam mit ihrer Familie zum Minigolfen zu radeln“.

Sonja Vogler ist einer drei Marktoberdorfer Stadtradeln-Stars. Bild: Vogler

Aus der Kür wird heuer bei ihr Pflicht: Vogler arbeitet zweimal pro Woche in einer Behörde in Schongau – und will dorthin im Aktionszeitraum ausschließlich radeln. „Sich zu schonen auf dem Weg nach Schongau scheitert aber am Auerberg“, sagt sie schmunzelnd. „Aber 2,5 Stunden mit der Bahn – das geht nur mit Umsteigen in Geltendorf – sind keine Alternative“, sagt Vogler. Einen Linienbus nach Schongau gebe es nicht.

Im Alltag fährt Vogler, die mit dem städtischen Stadtradeln-Koordinator Martin Vogler verheiratet ist, auch jetzt schon viel Rad. Denn im Vergleich zu München, wo sie lange wohnte, hält sie Marktoberdorf fahrradtechnisch für eine Insel der Seligen. Sie findet aber, dass es am Wertstoffhof unbedingt einen Fahrradparkplatz geben sollte. Auch die meisten Ladenbesitzer haben ihrer Meinung nach noch nicht recht kapiert, „dass auch Fahrradfahrer mit Anhänger Einkaufskunden sein können“.

Marco Gellrich bekommt beim Radeln den Kopf frei

Marco Gellrich Marco Gellrich, Stadtradeln-Star aus Marktoberdorf-Nord, ist im Job immer autolos unterwegs. Und das dank der Bahn und seines praktischen Faltrades in ganz Europa. Dabei hat der 51-jährige als Vertriebler für Leicht- und Nutzfahrzeuge mit dem Thema Kfz beruflich viel zu tun. „Aber beim Radfahren komme ich herunter und bekomme meinen Kopf frei.“

So fährt er mit dem Zug etwa nach Wien, Groningen oder Amsterdam und radelt von den Bahnhöfen zu „seinen“ Fahrzeughändlern in die jeweiligen Industriegebiete. „Die liegen oft außerhalb, deshalb ist der Weg mit dem Rad praktischer als mit dem ÖPNV.“

Eintauchen ins Stadtleben - nicht nur in Marktoberdorf

Zudem tauche er bei seinen Radfahrten ins jeweilige Stadtleben ein. In Marktoberdorf macht er das genauso. Nur, dass Gellrich dabei privat und in Sachen FSV mit Transportanhänger(n) unterwegs ist. Insofern ist Gellrich ein Dauerradler, für den drei Wochen ohne Auto ein Kinderspiel sind. Oder nicht? „Aus dem letzten Jahr weiß ich, dass es schwer wird, meine Familie als Team zu motivieren“, sagt Gellrich, der erwachsene Kinder hat. „Die sind sonst eher Auto-Mitfahrer oder Fußgänger.“ Deshalb will er sie vom Spaßfaktor überzeugen.

Marco Gellrich ist ein Marktoberdorfer Stadtradel-Star. Bild: Gellrich

Gellrich denkt, dass dies der einzige Weg ist, mehr Menschen aufs Rad zu bringen: „Nur über den Umweltgedanken klappt das nicht. Das Radeln muss den Radelnden Spaß machen.“ Als Radfahrer hat er auch Wünsche an seine Stadt. Neben oberirdischen, überdachten und barrierefreien Abstellplätzen an jedem Mehrfamilienhaus hofft er auf einen Umbau des Aldi-Kreisels: „Schon viermal haben mich Autos dort zumindest leicht berührt“, erzählt er. „Das waren Autofahrer, die mich in dem flachen Kreisel überholt haben, weil sie die Bahnhofstraße immer noch als Vorfahrtsstraße betrachten.“ Er plädiert dafür, die Kreiselmitte unbefahrbar zu machen, „zum Beispiel, indem man da einen Blumenkübel hineinstellt.“

Daniela Epple hat Glück auf ihrer Route nach Marktoberdorf

Daniela Epple aus Rieder (47) sieht die Gefahren beim Radfahren in der Region eher außerhalb der Ortschaften. „Wenn mein Sohn zum Fußball nach Lengenwang will, lass ich ihn nicht über Balteratsried auf der Straße fahren.“ Überall, wo Radwege fehlen, werde es für Radler gefährlich, sagt die Physiotherapeutin. Sie selbst habe, da sie in Marktoberdorf arbeite und in Rieder wohne, Glück, weil sie da entlang einer Radwegroute radle.

Wie im Vorjahr radelt Daniela Epple fürs Team „Wirbelzwerge“. Sie fürchtet aber, dass ihre Aufgabe als Taxi Mama für Fußballtrainings, Musikproben bzw. Reitstunden ihrer drei Kinder ihre drei Wochen autolose Zeit massiv gefährden. „Außer mein Mann macht all diese Fahrten.“ Auch die Gesundheitskurse, die Epple gibt, fangen wieder an. „Zu denen hab’ ich immer viele Leute aus Rieder mit dem Auto mitgenommen.“ Ob sie die Stadtradeln-Stars-Regeln deshalb bricht, weiß sie noch nicht. Denn sogar eine externe Fortbildung hat Epple wegen des Stadtradelns schon abgesagt.

Daniela Epple ist einer der Marktoberdorfer Stadtradel-Stars. Bild: Epple

Für sie steht beim Radfahren der Umweltgedanke im Vordergrund: Hinzu komme, dass es in der Stadtmitte nicht genug Pendlerparkplätze gebe – und dass sie in der Stadt mit dem Fahrrad schneller sei, wenn sie Hausbesuchen bei Patienten mache.

Interessierte können sich fürs Stadtradeln nach wie vor im Internet anmelden.

Vom 13. Juni bis 3. Juni beteiligt sich die Stadt Marktoberdorf zum zweiten Mal am Bundeswettbewerb Stadtradeln , diesmal erstmals gemeinsam mit dem Kreis Ostallgäu .

Bislang (Stand 9. Juni, 20 Uhr) haben sich 1004 Teilnehmer fürs Stadtradeln unter Marktoberdorf angemeldet – mehr als zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Das Gymnasium, Fendt & die Grundschule Thalhofen stellen bisher die größten Teams mit 132, 126 bzw. 101 Anmeldungen.

Bundesweit kam die Stadt damit auf Platz vier in ihrer Größenklasse bis 50 000 Einwohner und wurde bester Newcomer. Bayernweit landete sie auf Platz eins.

