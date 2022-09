Wie effizient heizt der Landkreis? Gebäude im Ostallgäu auf dem Prüfstand

Das Ostallgäu lässt die Wärmeversorgung an seinen Gebäuden überprüfen. Die Landrätin erklärt, warum Verbesserungen nicht im „Hau-Ruck-Verfahren“ funktionieren.

26.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu lässt aktuell die Wärmeversorgung seiner Gebäude untersuchen. Vorläufiges Ergebnis: „Unsere Systeme sind sehr effizient und sehr gut in Schuss“, berichtet Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Das ist nun auch von unabhängiger Stelle bestätigt.“ Untersucht wurden bisher das Gymnasium Füssen, die Berufsschule Füssen, die Erich-Kästner-Schule sowie die Realschule Füssen. Die Überprüfung weiterer Liegenschaften soll, wie bereits berichtet, folgen.

Laut Landrätin Zinnecker habe der Landkreis den Check schon vor der aktuellen Zuspitzung der Energie-Krise beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) in Auftrag gegeben. Dieses attestierte dem Landkreis in einem vorläufigen Ergebnis, dass die Wärmeversorgung seiner Liegenschaften in einem guten Zustand sei. Lediglich kleinere Verbesserungen seien sinnvoll, wie beispielsweise Heizungspumpen gegen neue, noch effizientere Modelle zu tauschen, um Strom zu sparen.

An diesen Gebäuden im Landkreis wurden bereits Sanierungen gemacht

Der Landkreis investiert schon seit vielen Jahren in die Bereiche Energieeinsparung und -effizienz, sagt Zinnecker. „Liegenschaften wurden entweder im Passivhausstandard gebaut – zum Beispiel das Grüne Zentrum und das Gymnasium Buchloe – oder möglichst hochwertig saniert – beispielsweise das Landratsamtsgebäude, die Realschule Füssen oder die Realschule Obergünzburg.“ Außerdem sei, wo immer möglich, auf regionale Energieversorgung Wert gelegt worden; zum Beispiel auf Fernwärme in Marktoberdorf, Biogaswärme in Obergünzburg und Dösingen sowie Wärmepumpen und Pelletkessel in Buchloe, Füssen und Kaufbeuren.

Ostallgäuer Landrätin: Verbesserungen gehen nicht im "Hau-Ruck-Verfahren"

Solche energetischen Verbesserungen gingen nicht im „Hau-Ruck-Verfahren“, erklärt Maria Rita Zinnecker weiter, sondern müssten sorgfältig geplant werden. Kaum eine Kommune habe den finanziellen Spielraum, alle Liegenschaften auf einmal zu sanieren. Daher sei man froh, diese Aufgabe schon seit vielen Jahren kontinuierlich und mit Beharrlichkeit vorangetrieben zu haben. Weitere Sanierungen seien geplant und eingetaktet. Johannes Fischer, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises fügt hinzu: „Auch die Nutzer eines Gebäudes können einen großen Beitrag leisten. Beispielsweise entscheidet die Art, wie gelüftet wird, sehr stark über den Energieverbrauch - teilweise deutlich mehr, als eine optimierte Heizungssteuerung.“

Informationen, wie sich auch in privaten Haushalten der Energieverbrauch senken lässt, finden sich auf www.klimaschutz-ostallgaeu.de.

