"Jetzt wissen wir, was wir verpasst haben"- Wie eine Ehrenamtliche das Leben einer Marktoberdorfer Familie verändert hat

Der Familienentlastende Dienst unterstützt Familien, die einen Menschen mit Behinderung pflegen. Warum die Hilfe ein Segen für eine Marktoberdorfer Familie ist.

Als bei ihrem Sohn Nico im Kleinkindalter Autismus diagnostiziert wurde, stellte das den Alltag von Familie Strobel aus Marktoberdorf völlig auf den Kopf: Besuche auf dem Weihnachtsmarkt oder in die Therme sowie Urlaubsreisen waren nicht mehr möglich. Zu groß wäre die Belastung für Nico. Denn laute Geräusche und Menschenmengen überfordern den heute 15-Jährigen. Stattdessen braucht er Routine und sein gewohntes Umfeld, sagt sein Vater Rainer Strobel.

Mit seiner Frau Silvia pflegt er Nico in jeder freien Minute. Unterstützung bekommen die beiden dabei vom Familienentlastenden Dienst (FED) der Lebenshilfe Ostallgäu: Eine Organisation speziell für Familien, die ein Kind, einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen mit Behinderung, drohender Behinderung oder chronischer Krankheit zu Hause pflegen. Ein Segen, wie die Strobels finden. Denn erst jetzt wissen sie, auf was sie all die Jahre verzichtet haben.

Ostallgäu: Wie der Familienentlastende Dienst den Eltern Freiräume schafft

„Eltern, die ihr Kind mit besonderen Bedürfnissen betreuen, kommen manchmal selbst an ihre Grenzen“, sagt Claudia Albrecht von der Lebenshilfe Ostallgäu, wo sie für den FED zuständig ist. Wenn die meiste Zeit und viel Liebe in die Pflege eines behinderten Familienangehörigen fließen, bleiben oft die eigenen Hobbys, Zeitfenster für Entspannung oder Zeit für Geschwisterkinder auf der Strecke. Und genau dann springt der Familienentlastende Dienst ein, sagt Albrecht. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dazu da, den Eltern Freiräume zu schaffen.

Oft seien die Ehrenamtlichen als Begleitung bei Arztterminen für die Familie da. In anderen Fällen betreuen sie das Kind, während die Eltern sich Zeit für die Geschwisterkinder nehmen können, sagt Claudia Albrecht. Andere Mütter und Väter nutzen den Dienst wiederum, um einen Abend im Theater, im Kino oder im Restaurant zu verbringen.

Auch die Strobels seien schon an einem Punkt gewesen, an dem alles zu viel wurde, erzählt der Vater. Doch durch die Autismus-Störung und seine schwach ausgeprägte Feinmotorik brauche Nico mehr Betreuung als andere Kinder in seinem Alter: Zum Beispiel benötigt er Hilfe beim Anziehen, Essen, Zähneputzen und beim Toilettengang. Reize verarbeitet Nico, indem er in die Hände klatscht. Bei aller Liebe sei es dennoch menschlich, „dass man manchmal nicht mehr kann“. (Lesen Sie auch: „Ja, wir haben einen Pflegenotstand“ - Buchloer kritisiert die Situation im Ostallgäu)

Schlüsselerlebnis für Marktoberdorfer Familie in der Therme

Bei Familie Strobel kam die Idee , sich bei mit der Betreuung helfen zu lassen erst vor ungefähr zwei Jahren. Damals verbrachten Rainer Strobel und seine Frau mit Nicos achtjähriger Schwester Emily zum ersten Mal, seit Nico auf der Welt ist, einen Tag in der Therme, während die Großeltern auf den Jungen aufpassten. „Wir haben damals einfach gemerkt, dass wir solche Auszeiten öfter brauchen“, sagt Strobel.

Bis sie sich allerdings aktiv um Hilfe kümmerten und schließlich beim FED anriefen, sei noch einige Zeit vergangen. „Wir hatten schon eine gewisse Hemmung.“ Zum einen habe er sich gefragt, wie es wohl funktioniere, wenn ein fremder Mensch auf Nico aufpasse. Zum anderen wollten er und seine Frau „niemandem zur Last fallen“, sagt Rainer Strobel.

Vor etwas mehr als einem Jahr sei die Entscheidung dann gefallen und für die Familie fand sich schnell eine passende ehrenamtliche Mitarbeiterin: Seitdem betreut Katjana März aus Marktoberdorf Nico nun jeden Samstag für zwei Stunden. „Wir gehen oft auf den Spielplatz oder wir singen zusammen“, sagt die 22-jährige Erzieherin. „Auch im Kneippbecken auf der Buchel haben wir immer sehr viel Spaß“, sagt sie mit einem Zwinkern in Richtung Nico.

Familie Strobel aus Marktoberdorf: „Mit dem FED haben wir Lebensqualität gewonnen.“

Auch für die 22-Jährige ist das Ehrenamt Neuland. Die Strobels sind die erste Familie, bei der sie als Ehrenamtliche arbeitet. „Und besser könnte es nicht laufen“, sagt März. Zwischen ihr und Nico sei von Anfang an eine besondere Verbindung gewesen.

Dieses Jahr waren die Eltern mit Emily sogar im Urlaub in Griechenland, während Nico die Zeit mit Katjana oder bei seinen Großeltern verbrachte. „Wir wissen einfach, dass Nico in guten Händen ist“, sagt Rainer Strobel. „Mit dem FED haben wir nur Lebensqualität gewonnen.“ Nico profitiert laut Stobel sehr von Katjanas Unterstützung. „Mit ihr macht er Fortschritte, die ich nicht für möglich gehalten hätte.“ Zum Beispiel spreche er Katjana seit Kurzem mit „Kati“ an und versetzte die Ehrenamtliche und seine Familie damit ins Staunen. „Ihre volle Aufmerksamkeit tut ihm gut, und er macht riesige Entwicklungssprünge.“ (Lesen Sie auch: Groteskes „Ringen“ um pädiatrisches Zentrum - Das sagen Klinikverbund und Fachärzte in Kempten)

Der Familienentlastende Dienst im Ostallgäu leidet unter zu wenig Personal

Dass eine so enge Verbindung wie zwischen Katjana und Nico entsteht, erlebe Claudia Albrecht häufig. „Wir machen viele positive Erfahrungen“, sagt sie. Zuvor müssen die Eltern zwar die große Hürde überwinden, einen fremden Menschen in ihren Alltag zu lassen und Verantwortung abzugeben. Manche Familien müssen auch warten, bis sich eine passende ehrenamtliche Mitarbeiterin findet. Aber sobald alles geklärt ist, sei „die Dankbarkeit der Eltern für stundenweise Unterstützung, Entlastung und Zeit für sich, sehr groß“, sagt Albrecht.

„Leider haben wir aber zu wenig Personal“, sagt Albrecht. Dadurch verlängere sich die Wartezeit für die Familien. Auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen innerhalb einer Familie seien nicht möglich. Für die Arbeit beim FED reichen „Offenheit, Freude im Umgang mit Menschen, Toleranz, Geduld und Empathie oftmals völlig aus“, sagt Albrecht. „Wir freuen uns über alle, die Interesse haben und sich bei uns melden.“

Zahlen und Fakten zum Familienentlastenden Dienst

Die Arbeit beim Familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe: Voraussetzung: Für die Arbeit beim Familienentlastenden Dienst (FED) ist keine spezielle Ausbildung nötig. Mitarbeiterinnen bekommen eine kostenlose Schulung. Vergütung: Ehrenamtliche erhalten beim FED eine Aufwandsentschädigung von neun Euro pro Stunde und dürfen bis zu 3000 Euro im Jahr steuerfrei verdienen. Zeitaufwand: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Arbeitszeit ganz flexibel mit den Familie absprechen.

Hilfe des Familienentlastenden Diensts und Kosten: Anspruch: Familien, die einen Angehörigen (Baby, Kleinkind, Jugendlicher oder Erwachsener) mit Behinderung, drohender Behinderung oder chronischer Krankheit zuhause pflegen, können den FED in Anspruch nehmen. Kosten: Familien finanzieren die Pflegestunden über einen Kostenträger. Dieser kann die Pflegekasse, das Jugendamt oder die Krankenkasse sein.



