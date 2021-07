So gelingt frisch gebackenen Eltern der Start in das Leben mit Baby

Auf junge Eltern warten am Anfang immer wieder anstrengende Phasen. Die Familienberatung Marktoberdorf gibt Tipps, wie Eltern die Herausforderung packen.

18.07.2021 | Stand: 14:19 Uhr

Der Juli 2020 war mit mehr als 70 000 Geburten der Monat mit den meisten frisch gebackenen Eltern im Jahresverlauf. Auch für 2021 wird ähnliches erwartet. Erziehungsberaterin Elisabeth Frank-Keller von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Marktoberdorf hat Tipps für alle werdenden Eltern, wie der Start in den neuen Lebensabschnitt möglichst gut gelingt. „In der Regel brauchen Eltern das erste Lebensjahr des Kindes, um in diese neue Aufgabe hineinzuwachsen“, teilt Frank-Keller in einer Pressemitteilung mit. Das Leben verändere sich einschneidend. „Eltern zu sein, ist eine Herausforderung.“

Neben den vielen schönen und beglückenden Momenten als Familie, gibt es für Eltern immer wieder auch Phasen, die anstrengend und kräftezehrend sind. Wichtig ist es laut der KJF Erziehungsberaterin, dass man sich nicht mit anderen vergleicht und den Partner und sich selbst nicht unter Druck setzt. Diese Tipps für werdende Eltern hat die Erziehungsberaterin:

Vorfreude teilen und einen Plan haben: Bereits während der Schwangerschaft bietet es sich an, die Vorfreude auf das Kind dazu zu nutzen, sich auch über organisatorische Fragen Gedanken zu machen. Vor allem für die ersten Wochen nach der Geburt ist ein Plan hilfreich: Kann der Partner nach der Geburt Urlaub nehmen oder direkt in Elternzeit gehen? Wie können Freunde oder Verwandte unterstützen – zum Beispiel, indem sie den Einkauf übernehmen. Auch eine prall gefüllte Tiefkühltruhe mit vorgekochtem Lieblingsessen ist in den ersten Wochen entlastend. Zusätzlich ist eine Nachsorge-Hebamme, die zu Hausbesuchen kommt, eine wichtige Stütze für junge Eltern.

Rücksicht aufeinander nehmen: Beide Partner sollten als Eltern Rücksicht aufeinander nehmen und nachsichtig mit sich und dem anderen sein. Dafür ist es wichtig, miteinander zu sprechen und sich nicht zurückzuziehen, wenn es schwierig wird.

Die Entstehung von Stress verstehen: Stress entsteht bei jungen Eltern vor allem dann, wenn zu idealistische Vorstellungen auf die Realität treffen. Kommen dann auch noch der Schlafmangel, die in der Anfangszeit völlig normalen Überforderungsgefühle sowie Konflikte mit dem Partner oder den eigenen Eltern dazu, sind Frust und Ohnmacht vorprogrammiert. „Atmen Sie durch und beruhigen Sie sich zunächst selbst,“ rät Frank-Keller .

Flexibel bleiben: Das Elternsein lässt sich nicht planen. Und schon gar nicht, welche Persönlichkeit das Neugeborene mitbringt. Gerade am Anfang folgen die Entwicklungsschritte der Babys sehr schnell aufeinander, darum wechseln auch die Herausforderungen rasant. Was gestern gut funktioniert hat, führt heute nicht zur erhofften Wirkung. Darum sollten Eltern flexibel bleiben und immer wieder neu ausprobieren, womit es ihnen und ihrem Kind gut geht.

Als Paar im Gespräch bleiben: Viele Menschen stoßen überhaupt erst als Eltern an ihre persönlichen Grenzen. Schließlich lebten sie zuvor meist ein sehr selbstbestimmtes und autarkes Leben. Die plötzliche Fremdbestimmung, aber auch die finanzielle Abhängigkeit vom arbeitenden Partner können starke Gefühle auslösen. Andererseits erlebt der verdienende Partner eine Verantwortung in der Versorgerrolle. Darum ist es hilfreich, als Paar im Gespräch zu bleiben und zu versuchen, klar zu kommunizieren, was in einem vor sich geht. (dam)

Hilfe finden Eltern bei der Familienberatung unter der Telefonnummer 08342/98134 oder per Mail unter eb.marktoberdorf@kjf-kjh.de

Oder im Internet unter:

www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Nach Kita-Lockdown: Sind Kinder auf die Schule vorbereitet? Corona verhinderte Vorschul-Programm

Fünf Tipps, wie es mit Kind und Kita klappt