Wie geht das denn? Senioren in Marktobedorf kegeln digital

Bewohner des Gulielminetti-Heims in Marktoberdorf machen sich fit für die digitale Welt. Wieso das Nutzen von Tablet und Wii-Konsole selbstverständlich ist.

16.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Mit Katzenbildern fing alles an“, sagt Alexander Hoffmann vom Gulielminetti-Haus in Marktoberdorf. „Eine ältere Dame, die nicht mehr gut sieht, wollte Fotos von meiner Katze sehen. Aber die Fotos auf dem Handy waren viel zu klein für sie.“ So versuchte er es mit einem Tablet. Und siehe da, auf dem größeren Bildschirm funktionierte es. Dieses Erlebnis motivierte Hoffmann, die vielfältigen Möglichkeiten eines Tablets in der sozialen Betreuung der Senioreneinrichtung auszuprobieren.

Im Altenheiim in Marktoberdorf gehört das Tablet zum Alltag

Hoffmann lud erste geeignete Apps auf das Gerät und aus dem Kollegenkreis kamen weitere Vorschläge. Nach einem Testlauf von einem Monat war Renate Dauner, Leiterin des Seniorenwohn- und Pflegeheims, vom Nutzen des Tablets in der sozialen Betreuung überzeugt. Seitdem findet das Gerät Anwendung im Alltag und die Bewohnerinnen und Bewohner können auswählen zwischen Gebeten, Bibeltexten, Bildermappen, Pflanzen- oder Vogelerkennung, Tiervideos, Musikdateien, Hörbüchern bis hin zu Spielen oder Videotelefonie.

Digitale Helfer haben Vorteile für Marktoberdorfer Senioren

Natürlich gibt es weiterhin analoge Angebote wie Puzzles, gemeinsames Kochen oder Singen. Der digitale Helfer habe jedoch einen großen Vorteil: Mit dem Tablet sei das Team auf tagesaktuelle Bedürfnisse der Bewohner vorbereitet, da eine große Bandbreite an Angeboten in einem Gerät gebündelt ist. So könne man flexibel und einfühlsam auf spontane Stimmungen reagieren. „Mit Bildern von berufsbezogenen Spezialgebieten wie zum Beispiel Erntemaschinen oder Tunnelbergbau, gelang es uns sogar schon, an nach außen hin unnahbare Menschen heranzukommen“, berichtet Hoffmann von positiven Erfahrungen des Teams.

Ein weiteres digitales Angebot, die Virtual Reality Brille, ist im Gulielminetti-Haus seit rund einem Jahr im Einsatz. Sie ermöglicht den Bewohnern virtuelle Ausflüge ans Meer oder in die Berge zu unternehmen. Die Vorteile der Brille liegen für Claudia Schien, Leiterin der Sozialen Betreuung, auf der Hand: „Die VR-Brille ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Liegen, im Sitzen oder im Stehen genutzt werden.“ Das Betrachten von Alpenlandschaften, der Insel Kreta oder Tauchen mit Delfinen wirke sich entspannend aus.

Wegen der Enkel digital fit bleiben

Auch Werner Engelhardt ist motiviert, „schon wegen meiner Enkel möchte ich an digitalen Medien dranbleiben und sie alle ausprobieren.“ Dazu zählt natürlich auch die Wii-Konsole. Übertragen auf einen großen Bildschirm finden so spannende Kegelnachmittage im Gulielminetti statt. „Da kann es auch mal hoch hergehen“, sagt Ruth Brack, die leidenschaftlich gerne kegelt – digital natürlich. „Für die Zukunft sollen die elektronischen Medien in kleinen Schritten weiter ausgebaut werden“, kündigt Renate Dauner an. Dies natürlich auch im Hinblick auf handygewohnte Generationen, die eines Tages ins Heim kommen werden.

Wer mit digitalen Geräten vertraut ist und sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, ist im Gulielminetti-Haus jederzeit willkommen. Ehrenamtliche werden ihrer persönlichen Neigung eingesetzt.

Weitere Informationen unter www.brk-ostallgaeu.de/gulielminetti oder im persönlichen Gespräch unter Tel. 08342/9166320.

