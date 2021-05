Wie können Ostallgäuer Gemeinden sich für Klimaschutz engagieren und den Ortskern stärken?

Das Amt für Ländliche Entwicklung stellt in der Broschüre "Landkreisinformation Ostallgäu 2021" insgesamt 40 Projekte vor. Wo Bürger sich informieren können.

28.05.2021 | Stand: 10:34 Uhr

Wie lässt sich der Ortskern stärken? Was kann eine Gemeinde für Klimaschutz und Artenvielfalt machen? Und wie kommt wieder ein Nahversorger ins Dorf? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben – auch im Landkreis Ostallgäu. In der Broschüre „Landkreisinformation Ostallgäu 2021“ werden die insgesamt 40 Projekte kurz vorgestellt.

Dazu zählen beispielsweise die Öko-Modellregionen Günztal und Ostallgäu: Mehrere Gemeinden verfolgen das Ziel, die Vermarktungsbedingungen für regionale Bioprodukte gemeinsam zu verbessern. In der Initiative „HeimatUnternehmen“ engagierten sich kreative und unternehmerische Menschen.

Und in den Integrierten Ländlichen Entwicklungen „Auerbergland“ und „Zwischen Lech und Wertach“ entwickelten Kommunen jeweils ein gemeinsames Kernwegenetz. Im Jahr 2020 flossen in diverse Projekte im Landkreis Ostallgäu rund acht Millionen Euro. Fast 1,5 Millionen Euro gab es an Förderungen.

Die Broschüre gibt es online unter „Informationen Schwaben“ in der Rubrik „Projektdarstellungen und Fachinformationen“ zum Herunterladen. Das Druckwerk kann auch beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben unter Telefon 08282/92 204 angefordert werden.

