Seit Montag sind FFP2-Masken beim Einkaufen, Arzt und im Nahverkehr vorgeschrieben. Welche Erfahrungen Kunden und Händler in Marktoberdorf machen.

18.01.2021 | Stand: 20:47 Uhr

Viele Marktoberdorfer tragen sie, aber noch längst nicht alle. FFP2-Masken sind seit Montag Pflicht in Geschäften, im öffentlichen Personennahverkehr und beim Arzt. Allerdings wird ein Verstoß gegen die neue Bestimmung in dieser Woche noch nicht geahndet. „Ich mache Kunden, die noch mit anderen Masken ins Geschäft kommen, auf diese Neuerung aufmerksam“, sagt Angelika Fritsch in der Bäckerei Druckmiller.