Wie Marktoberdorfer auf den Spuren von Kaiserin Sisi wandeln

Marktoberdorfer vor Possenhofen beim Langstreckenschwimmen durch den Starnberger See. Eine Weltrekordlerin unterstützt sie. Welche Probleme es trotzdem gibt.

Jeden Montag treffen sie sich im Hallenbad die fleißigen Schwimmer des Marktoberdorfer Tauchclubs. Zwei Bahnen gehören den ihnen, zwei den Tauchern. Warum nicht auch messen, was die Leistung wert ist? So hatte Christian Scholz die Idee vom Starnberger Langstreckenschwimmen. Dazu hat Trainer Stefan Allramseder einen abwechslungsreichen Übungsplan ausgearbeitet. Ein harter Plan.

Am Schloss von Kaiserin Sisi steigen die Marktoberdorfer ins Wasser

Und so gingen Christian Scholz, Stefan Allramseder, Mareile Hertel, Eva-Maria Paulsteiner und Monika Krieger gut vorbereitet an den Start. Das große Ziel: Vier Kilometer durch den See schwimmen. Der Startschuss fiel in Possenhofen am Steg. In Possenhofen mit seinem berühmten Schloss. Dem Schloss, in dem Sisi, die spätere Kaiserin von Österreich, ihre Jugend erlebte. Vor dieser Kulisse also ging jeder nacheinander in den See, entspannt und mit viel Platz. Das Ufer auf der anderen Seite markierte den Wendepunkt. Wer zu erschöpft war, machte dort Schluss. Die Marktoberdorfer haben dort alle tapfer gewendet, selbst wenn die Arme teilweise etwas schwer waren. Es war nicht ganz einfach, sich zu orientieren, da keinerlei Bojen auf dem Starnberger See gesetzt waren.

Stefan Allramseder, der bis zu dreimal in der Woche im Hallenbad trainierte, wurde mit dem Altersklassensieg mit einer hervorragenden Zeit von 1:06 Stunden belohnt. Seine Altersklasse M50 mit 69 Finishern war mit Abstand die teilnehmerstärkste Gruppe.

Worauf es beim Schwimmen im Freiwasser ankommt

Für Monika Krieger war das Schwimmen eine Herausforderung. Doch davon ließ sie sich nicht aufhalten.

Für Eva-Marie Paulsteiner war Schwimmen im Freiwasser Neuland. Sie hat eine Woche zuvor zum ersten Mal im Forggensee das Schwimmen und die Orientierung in einem See geübt. Da Schwimmen ihre große Leidenschaft ist, zieht sie täglich ihre Bahnen und unter drei Kilometern steigt sie nicht wieder aus dem Becken.

Seit zwei Jahren erfreut sich der Tauchclub auch über einen prominenten Neuzugang: Mareile Hertel, Weltrekordlerin im Triple Ultratriathlon. Sie ist regelmäßig montags im Hallenbad anzutreffen. Mareile Hertel ist kurzfristig eingesprungen. Lieber wäre ihr eine Woche später die Längsquerung des Starnberger Sees gewesen. Die 20 Kilometer hätten sie mehr gereizt als „nur“ vier Kilometer.

So ist das Schwimmen im Starnberger See

Christian Scholz, äußerst talentierter Schwimmer mit nicht allzu viel Zeit zum Trainieren, erfreute sich dem großartigen Teamgeist innerhalb des Tauchclubs. Er will nächstes Jahr wieder an den Start gehen und hofft, dass sich noch mehr Schwimmer aus Marktoberdorf und Umgebung anmelden. Wobei er zugeben muss, dass die vier Kilometer „richtig lang“ waren: „Auf dem Rückweg hat man den Zielbogen vor Augen, kommt ihm aber nur sehr langsam näher.“

Wer Lust hat, kann immer montags um 20.30 Uhr nach Marktoberdorf ins Hallenbad zum Schnuppern kommen – egal ob Interesse am Schwimmen oder am Tauchen besteht.

