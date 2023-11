Landrätin erhält Drohungen wegen Unterkünfte für Flüchtlinge im Ostallgäu

Nach einer "geschmacklosen" Fotomontage erhält die Ostallgäuer Landrätin Zinnecker nun auch Droh-Mails. Was sie dagegen getan hat - und was sie nicht tun will.

27.11.2023 | Stand: 10:44 Uhr

Als „geschmacklos“ hat die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker eine Fotomontage bezeichnet, die sie in Häftlingskleidung und Handschellen zeigt. Mit der Darstellung hatten Demonstranten in Westendorf (Ostallgäu) ihrem Ärger Luft gemacht über die geplante Unterbringung von 50 Flüchtlingen im Ort. Zinnecker sagte, sie verstehe die Sorgen der Menschen, gerade wenn es um die Sicherheit gehe. Der Landkreis nehme dies sehr ernst. Gleichzeitig zeigte sich Zinnecker besorgt darüber, „dass der Ton in der Debatte rauer wird“ und der Respekt verloren gehe. Respekt sei eine Grundvoraussetzung für gutes Zusammenleben. "Wenn wir den Respekt voreinander verlieren, ist der soziale Zusammenhalt in Gefahr. Das darf nicht passieren."

