Wie sich der Marktoberdorfer Traktorenbauer Fendt zur weltweiten Hightech-Marke entwickelte

1997 kaufte der US-Konzern AGCO das Marktoberdorfer Familienunternehmen Fendt für 450 Millionen Mark. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

29.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Im Januar 1997 gab es in Marktoberdorf nicht wenige Menschen, die mit tiefen Sorgenfalten durch die Stadt liefen. So erzählen es jedenfalls Beteiligte von damals. Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt war zu dieser Zeit gerade an den amerikanischen AGCO-Konzern verkauft worden. Und die Verantwortlichen im Rathaus fürchteten, der Konzern werde den Standort schließen – mit schlimmsten Folgen für die Stadt. Die Fendt-Mitarbeiter wiederum sorgten sich um ihre Arbeitsplätze.

Milliarden Dollar flossen nach Marktoberdorf

25 Jahre später sind diese Sorgen mehr als verblasst. Der AGCO-Konzern (weltweit drittgrößter Landtechnikhersteller) hat seither Milliarden Dollar in seine deutsche Tochter investiert und unter anderem ein neues Traktorenwerk in Marktoberdorf gebaut. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich seit 1997 mehr als verdoppelt – ebenso die Zahl der jährlich produzierten Traktoren. Im Jahr 2019 rollten in Marktoberdorf knapp 19.000 Schlepper vom Band; der Rekordwert bislang.

Hätte Fendt diese Entwicklung auch ohne den Verkauf an die Amerikaner genommen? Nein, ist Peter Fendt überzeugt. Fendt ist Sohn des Firmenmitgründers Hermann Fendt und hielt 1997 als Gesellschafter 16,6 Prozent der Firmenanteile. Er sagt: „Als Familiengesellschaft ohne Geldzufluss von außen hätten wir meiner Ansicht nach nicht mehr lange überleben können.“

Fendt war Mitte der 90er Jahre Marktführer in Deutschland

Der Traktorenhersteller Fendt war vor dem Verkauf mehrmals durch tiefe Krisen gegangen, die die Firma stets tief in die roten Zahlen stürzten. 1980 etwa wuchs der Schuldenberg auf 300 Millionen Mark. In den 90er Jahren machten dann die Banken Druck: Ein finanzstarker Partner sollte her. Verhandlungen über den Verkauf der Ostallgäuer Firma an den Fiat-Konzern scheiterten aber. Kurz darauf, Ende 1996, machte dann der AGCO-Konzern dem Familienunternehmen ein Übernahmeangebot. Fendt war aus mehreren Gründen ein interessanter Kandidat: Das Unternehmen hatte sich wieder erholt, war Marktführer in Deutschland und machte eine Milliarde Mark Umsatz. Und der Name Fendt stand schon seinerzeit für Top-Technologie.

Peter Fendt mit dem Vertrag über den Verkauf von Fendt an AGCO. Der 71-Jährige war damals Gesellschafter des Traktorenherstellers Fendt. Bild: Dirk Ambrosch

AGCO war Mitte der 1990er Jahre ein recht junger Konzern, der aber durch Zukäufe schnell gewachsen war. Die Verhandlungen zwischen den Anwälten von AGCO und Fendt entwickelten sich „schnell sehr positiv“, erinnert sich Peter Fendt, damals Mitglied im Aufsichtsrat und Beirat. Zumal auch die zuvor regelmäßig zerstrittenen Gesellschafter aus den beiden Gründer-Familien Xaver und Hermann Fendt an einem Strang zogen. Peter Fendt sagt heute: „Ich war immer überzeugt, dass der Verkauf an AGCO richtig ist.“ Die Amerikaner waren der dringend benötigte finanzstarke Partner. 450 Millionen Mark zahlte AGCO für den Kauf des Marktoberdorfer Familienunternehmens. Die Verträge wurden am 15. Januar 1997 um 3 Uhr morgens in einer Münchener Kanzlei unterzeichnet.

Fendt-Mitarbeiter in Marktoberdorf machten sich anfangs Sorgen

Doch die Ängste bei den Fendt-Mitarbeitern waren unmittelbar nach dem Verkauf groß. Wolfgang Wagner, heute Geschäftsführer Forschung und Entwicklung, arbeitete damals bereits bei Fendt. Er erinnert sich: „In der Belegschaft gab es große Befürchtungen, dass der amerikanische Konzern nur an den Patenten interessiert sei und unseren Betrieb schließen oder verlagern will.“ Um die Sorgen über einen möglichen Abzug des größten Arbeitgebers in Marktoberdorf zu zerstreuen, reiste der damalige AGCO-Chef Robert J. Ratliff bereits fünf Tage nach Unterzeichnung des Kaufvertrags nach Marktoberdorf und versicherte: „Fendt bleibt Fendt.“

Fendt bietet weltweit eine große Produktpalette an

AGCO hat sein Versprechen gehalten. Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung von AGCO/Fendt, bringt die 25-jährige Zugehörigkeit zum US-Konzern so auf den Punkt: Das Unternehmen habe sich in dieser Zeit von einem Allgäuer Traktorenhersteller zu einem globalen Anbieter mit einem umfangreichen Produktprogramm entwickelt. Fendt verkauft nun als sogenannter Full-Line-Anbieter nicht nur Traktoren, sondern ebenso auch Großmähdrescher, Mähwerke, Wender und Schwader, Ballenpressen und Ladewagen. Diese Entwicklung habe die Marke Fendt nur in einem global agierenden Landtechnikkonzern nehmen können. Und so sagt Gröblinghoff: „Fendt ist heute mehr denn je das beste Pferd im AGCO-Stall.“

Info: Die Entwicklung von Fendt seit 1997

Die Entwicklung des Landtechnikherstellers Fendt lässt sich gut an einigen Daten und Zahlen ablesen.

1997 beschäftigte Fendt in Deutschland knapp 3000 Mitarbeiter in drei Werken. Das Familienunternehmen produzierte damals Traktoren (ca. 8700 pro Jahr), Wohnwagen und Kettelmaschinen.

beschäftigte Fendt in Deutschland knapp 3000 Mitarbeiter in drei Werken. Das Familienunternehmen produzierte damals Traktoren (ca. 8700 pro Jahr), Wohnwagen und Kettelmaschinen. Heute ist AGCO/Fendt im Landtechnik-Bereich ein globaler Anbieter eines Vollsortiments (neben Traktoren auch Futtererntetechnik, Pflanzenschutz- und Sätechnik). Das Unternehmen zählt knapp 6500 Mitarbeiter an sechs Standorten. Zuletzt wurden knapp 19.000 Traktoren produziert. Fendt befasst sich auch mit den Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

