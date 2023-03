Rollstuhlfahrerin wird am Bahnhof Marktoberdorf einfach stehengelassen: "Ich war fassungslos"

Die Rollstuhlfahrerin Elke Patzner wollte mit der Bahn nach Füssen fahren, strandete aber bereits am Bahnhof Marktoberdorf. Im Zug ist kein Platz, hieß es.

04.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Aber von vorne: Elke Patzner hatte damals einen Termin in Füssen. Da sie alleinstehend ist, keine Verwandten und Bekannten in ihrer unmittelbaren Nähe hat und private Fahrten mit dem Rollstuhltaxi teuer sind, entschied sie sich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. „Und da geht es schon los“, sagt sie. Sie wohnt in Obergünzburg und einen behindertengerechten Bus gab es nicht. „Ich kam ohne Hilfe gar nicht aus Obergünzburg weg“. Sie nutzte also einen Fahrdienst, um nach Marktoberdorf zu kommen und dort in den Zug umzusteigen. Damit ihr eine Hilfskraft zur Verfügung steht, die beim Einsteigen unterstützt, meldete sie ihre Fahrt beim Hilfsservice der Bahn an. „Ich bekam die Rückmeldung, dass alles klappt.“

