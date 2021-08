Wie vor über 50 Jahren die St. Nikolauskirche in Obergünzburg vor dem Abriss gerettet wurde

Die Geschichte der Kirche geht bis 1450 zurück. Besonders die Kolpingsfamilie war eine der Triebfedern für den Erhalt. Senioren erinnern sich beim Erzählcafé.

21.08.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Nach 15 Monaten Zwangspause durch Corona haben sich die Obergünzburger Kolping-Senioren unter Leitung von Ingrid Woisetschläger erstmals wieder zu einem gemütlichen Erzählcafé im Gasthaus Grüner Baum getroffen. Der ehemalige Kirchenpfleger Hermann Knauer erzählte auf Wunsch über die Bergkirchenrenovierung vor über 50 Jahren, nachdem 1967 das Pfarramt die Schließung der einsturzgefährdeten Nikolauskirche veranlasst hatte. Nahezu 30 Kolpinger lauschten.

Bei seinen Ausführungen erinnerte Knauer an die Geschichte des 1450 erbauten Gotteshaus, über deren Schicksal – Abbruch oder Sanierung – 1969 bei einer Pfarrversammlung entschieden werden sollte. Die Bevölkerung hatte für dessen Erhalt damals sogar über 102 000 D-Mark gespendet. Die Gesamtkosten der 1971 erfolgten Dachstuhlerneuerung über dem Kirchenschiff und der Turmdachrenovierung mit gleichzeitiger Schindelverkleidung der Turmwestwand beliefen sich auf 450 000 DM. Vor 50 Jahren eine enorme Summe, was in der Bevölkerung große Kritik auslöste. Die Schuldenlast wog schwer und an eine Trockenlegung der Kirchenmauern oder an eine Innenrenovierung war über Jahre hinaus nicht zu denken.

Die Bergkirche St. Nikolaus in Obergünzburg war 1969 einsturzgefährdet. Bild: Hermann Knauer

Kolping- und Pfarrfamilie sammelt Spenden

Aufgrund des fehlenden Geldes, sagte Knauer, bemühten sich Pfarrgemeinde und vor allem Kolpingsfamilie in den Folgejahren mit vielen Aktionen um Spenden. So konnte zehn Jahre später 1980/81 der dringend nötige zweite Bauabschnitt mit Mauertrockenlegung und Innenrenovierung begonnen werden.

Und immer wieder hat die Kolpingsfamilie Obergünzburg die Initiative ergriffen. Durch das Mitwirken zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, Handwerkern, der örtlichen Vereine und Institutionen wurde in einer beispielhaften Gemeinschaftsaktion daran gearbeitet und geschuftet, die Nikolauskirche zu sanieren.

Erinnerungen werden beim Erzählcafé in Obergünzburg zum Leben erweckt

Was in den zwei Jahren der Mauertrockenlegung sowie den Arbeiten bei der Innenrenovierung mit insgesamt 170 ehrenamtlichen Helfern sich so allerhand an menschlichen Erkenntnissen, Missgeschicken, Begegnungen und erfreulichen Erfahrungen ereignet hat, weckte unter den Senioren, von denen einige selbst vor gut 40 Jahren mitgearbeitet haben, viele Erinnerungen. Die spannenden Erzählungen des ehemaligen Kirchenpflegers wurden immer wieder mit zustimmendem Kopfnicken, aber oft auch mit Schmunzeln und schallendem Gelächter bestätigt.

Auch der Ruhestandsgeistliche Pfarrer Georg Albrecht erzählte den Senioren aus seinem sogenannten Kolpings-Leben und ist ebenso auf den Dia-Vortrag von Hermann Knauer über die Renovierung und die Altarweihe in der Bergkirche vor 40 Jahren mit Bischof Josef Stimpfle gespannt. Es steht im November auf dem Programm der Kolpingsfamilie.