Wie wär's mit einer romantischen Paddeltour auf dem Elbsee bei Aitrang?

17.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Da liegen sie ganz nostalgisch am Uferrand, die schönen grünen Ruderboote. Was wohl, wenn sie Ohren hätten? Wahrscheinlich könnten sie von innigen Liebesschwüren erzählen, die Verliebten auf dem See schon über die Lippen gegangen sind – oder dem Schlachtruf eines kleinen Piraten, der sich mitten auf Abenteuerreise wähnte.

Elbsee bei Aitrang: "Wer einmal hier war, kommt immer wieder"

„Jeden Tag erlebe ich hier etwas anderes, da kommen wirklich schöne Begegnungen zustande“, berichtet Josef Rothärmel, der seit fünf Jahren die Boote am Elbsee verleiht. Eingebettet in eine Moorlandschaft mit Schilfgürteln, Wildwiesen und Wäldern ist der kleine Moorsee bei Aitrang eine Augenweide. „Das ist ein Eck, das wenige kennen. Aber wer einmal hier war, kommt immer wieder“, meint Rothärmel.

Die Landschaft vom Wasser aus sehen - ein Perspektivwechsel

Manch einer ist sicher schon auf dem sechs Kilometer langen Weg um den Elbsee gewandert, doch die Landschaft vom Wasser aus zu sehen, ist ein Perspektivwechsel. Da wirkt das Ufer gegenüber mit den windschiefen Kiefern wie eine Insel und die gelben Teichrosen mit ihren Schwimmblättern schenken dem See ein märchenhaftes Antlitz. Wie also wär’s mit einem Rendezvous auf dem Wasser – mit Geliebter, Kindern, ganz allein? Einfach losrudern, dem Alltag den Rücken kehren.

