Wieder spielend mit Aktien handeln: Planspiel Börse startet im Allgäu wieder

22.10.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Das Planspiel Börse der Sparkassen-Finanzgruppe feiert Jubiläum: Seit 40 Jahren erwerben Jugendliche und junge Erwachsene bei dem laut Mitteilung mittlerweile international und digital aufgestellten Lernprojekt Grundwissen rund um Aktien und den Handel an der Börse. 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und Europa starteten jetzt, ausgestattet mit virtuellem Startkapital von 50.000 Euro, in die Spielrunde.

Im Bereich der Sparkasse Allgäu nehmen in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler von mehr als 30 Schulen an dem Spiel rund um Aktien und Wertpapiere teil. Das Börsenspiel schafft laut Sparkasse für Schüler, Studierenden sowie alle Börseninteressierten einen praxisnahen Zugang zum Handel mit Wertpapieren.

Planspiel Börse: Schülern tätigen virtuelle Investitionen zu realen Kursen

In der aktuellen Spielrunde, die über 17 Wochen bis zum 31. Januar 2023 läuft, investieren die Teilnehmenden ihr virtuelles Startguthaben von 50.000 Euro zu realen Kursen der Börse in eine breite Auswahl an Wertpapieren, die fiktiv, aber zu realen Kursen der Börse Stuttgart im Spiel gehandelt werden können. So lernen sie risikolos und spielerisch die Marktmechanismen des Börsenhandels kennen. Da das Börsenspiel über eine App sowie eine Webversion zur Verfügung steht, kann es von überall gespielt werden. Zum Spielen werden den Teilnehmenden Informationen zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wertpapieren und Kursen bereitgestellt.

Zusätzlich zu den deutschlandweiten Preisen des Planspiels Börse biete die Sparkasse Allgäu auch Preise auf lokaler Ebene für besten Schülerteams in der Region an, die nach Spielende übergeben werden. Hinzu kommen interaktive Lernquizze sowie mehrere Gewinnspiele, die über die Social-Media-Kanäle des Kreditinstituts laufen.

Neben der Depotgesamtwertung gibt es bei dem Planspiel wieder eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Dazu sind Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index gelistet sind, und spezielle Fonds in der Wertpapierliste mit dem „Planspiel Börse-Nachhaltigkeitssymbol“ gekennzeichnet.

Spielleiter der Sparkkasse Allgäu: Das lernen Schüler, die am Planspiel Börse teilnehmen

Das Planspiel will Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. So sagt Peter Richter, der verantwortliche Spielleiter bei der Sparkasse Allgäu: „Wer am Planspiel Börse teilnimmt, schärft seinen Blick für wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Zusammenhänge.“ Wie legt man verantwortungsvoll und nachhaltig Geld an? Wie bewertet man Wirtschaftsnachrichten? „Um dabei erfolgreich zu sein, brauchen die Spielteilnehmer aber nicht nur das richtige Gespür für die Märkte, sondern auch gute Teamarbeit“, betont Richter.

Eine Registrierung ist noch bis 16. November möglich. Weitere Infos zum Spiel gibt es bei der Sparkasse Allgäu und unter www.planspiel-boerse.de

