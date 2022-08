Wieso sich eine Schifffahrt auf dem Forggensee auch für Einheimische lohnt

Türkises Wasser, Königsschlösser, Bergsicht: Vom Schiff schaut die bekannte Landschaft in Füssen ganz anders aus. Eine besonders schöne Tour auf dem Forggensee.

28.08.2022 | Stand: 07:18 Uhr

Die Wolken reißen auf, eine warme Sommerbrise weht und der Blick auf die felsigen Berge und die Königsschlösser hinter dem türkisblauen Wasser des Forggensees ist einfach herrlich. Einer, der diese Aussicht jeden Tag in einer anderen Stimmung genießen darf, ist Harry Keller. Und wer den Kapitän in der Kabine der MS Füssen sitzen sieht, spürt sofort: Dieser Mann liebt seinen Job.

Kapitän Harry Keller liebt es, auf dem Wasser des Forggensees unterwegs zu sein. Er genießt jeden Tag die Aussicht auf die Bergkulisse und die Königsschlösser. Bild: Ingrid Y. Rösner

„Wasser war schon immer meines. Ich bin in Hopfen am See groß geworden und habe als Bootsjunge beim Bootsverleih gearbeitet, später segeln, surfen und tauchen gelernt, meine große Leidenschaft“, erzählt Harry Keller. Zur Schifffahrt kam er allerdings als Quereinsteiger. Nun fährt Keller bereits in der 19. Saison auf dem Forggensee, die von Anfang Juni bis Mitte Oktober dauert. Dann sind die Schiffe der Forggenseeschifffahrt mehrmals täglich auf dem größten Stausee Deutschlands unterwegs.

"Man sollte das unbedingt auch als Einheimischer machen"

Meist mit Gästen aus aller Welt. „Dabei sollte man das unbedingt mal als Einheimischer machen. Einfach weil’s super ist“, sagt Keller. Der Forggensee leuchte mit seinem Schmelzwasser türkis wie in der Karibik. Zusammen mit den Bergen und Schlössern sei er wirklich einmalig. „Außerdem schaut die bekannte Landschaft vom Schiff ganz anders aus“, sagt der Kapitän begeistert. Und wer jetzt nicht nur Lust bekommen hat mitzufahren, sondern auch so einen Traumjob machen will: Die Forggenseeschifffahrt sucht immer wieder Nachwuchs.

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Forggenseeschifffahrt.

