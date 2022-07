Willi Mooser geht in den Ruhestand: "Eine Ära für das Gymnasium Marktoberdorf ist zu Ende"

Nach insgesamt 46 Jahren am Gymnasium Marktoberdorf hört Direktor Wilhelm Mooser (63) auf. Zum Abschied macht sogar das Heute-Journal eine Sondersendung.

Wie einer verabschiedet wird, sagt viel über den Menschen. Wie war der? Was war ihm wichtig? Wie lebte, wie arbeitete er? Und: Wurde er gemocht? Die Feier für Wilhelm Mooser im vollbesetzen Modeon ließ insofern viel durchscheinen. War sie doch geprägt von Musik und Humor, von Respekt und Zuneigung, von Gefühl und Gemeinschaftssinn.

Mooser prägte eine Ära am Gymnasium Marktoberdorf

Von seinen 63 Lebensjahren verbrachte Wilhelm (Willi) Mooser 46 Jahre am Gymnasium Marktoberdorf. Zuerst als Schüler, später als Lehrer, noch später als Direktor. „Das Gymnasium hat mein Leben geprägt“, sagte Mooser. Und er prägte die Schule 14 Jahre lang als Direktor. „Eine Ära geht zu Ende“, sagte ein Kollege schon vor dem offiziellen Teil. Auf der Bühne dann nannte der stellvertretende Schulleiter, Thorsten Krebs, seinen Chef einen „pädagogischen Glücksfall für die Schule“ und einen „Freigeist“, der den Lehrerkollegen stets Vertrauen geschenkt und Freiraum gegeben habe. Zwischen den Wortbeiträgen sorgten Sinfonieorchester und Big Band der Schule für eine feierlich-beschwingte Atmosphäre.

"Eine hervorragende Schule" in Marktoberdorf

„Warum soll der Mann eigentlich aufhören?“, fragte der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben, Dr. Christoph Henzler, in seiner Rede. „Der sieht doch noch blendend aus und steht voll unter Strom“, sagte Henzler und gab sich selbst das Stichwort, um auf den „Fotovoltaik-Pionier“ Mooser hinzuweisen. Bereits 2011 initiierte Mooser eine Spendenaktion für eine schuleigene Fotovoltaikanlage. Auf die energetische Sanierung und die Erweiterung des Gymnasiums kam auch Cornelia Bodenstab vom Staatlichen Bauamt Kempten zu sprechen. Es sind die beiden wichtigsten Projekte in Moosers Amtszeit. „Sie haben jetzt ein adäquates Haus für eine hervorragende Schule“, sagte Bodenstab.

Von dem „respektvollen Miteinander“ sprach der Vorsitzende des Elternbeirates, Thomas Fodermeyer, und nannte Mooser einen „Visionär“. Und die Personalratsvorsitzende Ulrike Sommemann hob dessen Mitgefühl und Gemeinschaftssinn hervor.

Schüler stellen Zeugnis aus: Vorrücken in den Ruhestand geschafft

So viel Lob musste natürlich einer ernsthaften Prüfung unterzogen werden. Drei Schülerinnen und Schüler stellten Mooser in einem Sketch ein Zeugnis aus: „Mit Bravour bestanden. Er erhält die Erlaubnis zum Vorrücken in den Ruhestand.“ Daraufhin meldete sich noch eine aufwendig produzierte Sondersendung des „Heute-Journals“ mit teils unveröffentlichtem Bildmaterial. Politiker und Prominente, Lehrer und Schüler würdigten (mit viel Augenzwinkern) die Leistungen Moosers. Und ein Schülerchor sang: „Es gibt nur einen Willi Mooser.“

"Ein Schulleiter ist wie ein Dirigent"

In seiner Abschiedsrede sagte Mooser, er habe sich als Schulleiter stets als eine Art Dirigent gesehen: Die vielen besonderen Begabungen zu fördern und sie zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen. Das menschliche Miteinander sei ihm stets ein großes Anliegen gewesen. Den Schülern gab er für ihre Zukunft mit: „ Jeder hat die Chance aus sich etwas zu machen, wenn er etwas dafür tut.“ (dam)