Windkraftnutzung und ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr: Was in Obergünzburg geplant ist

11.09.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Die Feuerwehrler in der Marktgemeinde Obergünzburg bekommen im Jahr 2023 moderne Meldeempfänger, auch Pager genannt, zur Alarmierung. Auch ein neues Einsatzleitfahrzeug erhalten sie – allerdings erst im Jahr 2025. Das hat der Marktrat nun einstimmig beschlossen. Die Käufe fußen auf dem Beschaffungskonzept, das Kommandanten Stefan Rauscher in der Sitzung ausführlich vorgestellt hat. Es gilt für die nächsten zehn Jahre und wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Feuerwehrfahrzeuge nun nur noch 15 bis 25 Jahre in Verwendung

Bisher wurde es alle zwei Jahre fortgeschrieben. Zukünftig soll das alle drei Jahre erfolgen, weil der Vorlauf bei der Beschaffung von benötigten Fahrzeugen immer länger wird. „Es dauert drei Haushaltsjahre, bis ein Fahrzeug auf dem Hof steht“, sagte Bürgermeister Lars Leveringhaus.

Insgesamt werden sich die Beschaffungsrhythmen aber auf 15 bis 25 Jahre verkürzen. Bisher waren Feuerwehrfahrzeuge über 30 oder gar 40 Jahre in Verwendung. „Das schaffen die neuen Fahrzeuge nicht mehr“, sagte Stefan Rauscher. Außerdem steige der Reparaturaufwand bei älterem Gerät überproportional. Häufig seien auch keine Ersatzteile mehr zu bekommen, erläuterte er.

Der neue Einsatzleitwagen wird voraussichtlich 190.000 Euro kosten, für die Marktgemeinde verbleibt dabei nach Abzug der Zuschüsse übergeordneter Stellen ein Eigenanteil von rund 143.000 Euro.

Neue Diskussion um Windkraftnutzung: Größere aber dafür weniger Windräder?

Eine Änderung deutet sich im Hinblick auf die Windkraftnutzung in Ebersbach an. 2013 war die Errichtung eines sogenannten Bürgerwindrads am Veto der Flugsicherung gescheitert. Nun hat der Eigentümer der vorhandenen drei Windräder einen Vorbescheid erhalten.

Demnach ist es aus Sicht der Flugsicherung heutzutage in Ordnung, wenn die drei vorhandenen Windräder abgebaut und durch ein neues, moderneres, aber dann deutlich höheres ersetzt werden. Die Gesamthöhe soll bei fast 200 Metern liegen. Die Gemeinde Obergünzburg, so hieß es in der Sitzung, werde die Entwicklung aufmerksam beobachten und prüfen, ob doch noch ein Weg zu einem zusätzlichen Bürgerwindrad frei wird.

Beim Baugebiet Ebersbach-West geht es plangemäß voran: Im Winter 2022/23 soll die Erschließung ausgeschrieben werden, die im Frühjahr beginnen soll. Der Bebauungsplan wird im Januar endgültig beschlossen. Danach soll die Vergabe der Grundstücke erfolgen. Geht es in diesem Tempo weiter, könnte im Herbst 2023 mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden.

Fast abgeschlossen sind die Arbeiten an der Denkstätte in Obergünzburg. Die offizielle Einweihung findet am 12. Oktober statt.

Obergünzburg hat es beim Stadtradeln auf den zweiten Platz unter den Kommunen bis 10.000 Einwohner geschafft

Einen weiteren Termin kündigte Marktrat Michael Bauer an: Obergünzburg hat beim Stadtradeln wieder sehr gut abgeschnitten. Deutschlandweit liegt die Marktgemeinde unter den Kommunen bis 10.000 Einwohnern auf Platz zwei, in Bayern sogar auf Platz eins. Am Marktfest (18. September) wird um 16.30 Uhr die Siegerehrung stattfinden.

