Winter Wunderland: So schön ist das Ostallgäu in der kalten Jahreszeit

Der Winter ist mit seiner ganzen Pracht in Marktoberdorf und Umgebung angekommen. Zur großen Freude von Wintersportlern. Die schönsten Bilder zum Durchklicken.

23.01.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Das Jahr hat für Wintersportlerinnen und Wintersportler in Marktoberdorf gut begonnen: Es hat geschneit und die vergangene Woche hielt einige schöne Tage bereit.

Kleiner Skilift in Ronsberg kämpft ums Überleben

Am Wochenende ist der Skilift in Ronsberg in Betrieb gegangen. Endlich wieder: Der kleine Lift hat nämlich keine leichten Jahre hinter sich. Umso größer war nun die Freude, dass es nach zwei Jahren Stillstand wieder losgehen konnte. Die Betreiber berichten, wie sie es geschafft haben, den Lift am Leben zu halten.

Auch am Auerberglift in Bernbeuren war einiges geboten. 130 Teilnehmer nahmen dort am Skikurs teil - und das bei besten Bedingungen. Es war Sonne pur.

Bilderstrecke

Die schönsten Winterbilder aus Marktoberdorf